Cómo recuperar mensajes eliminados de Whatsapp con un sencillo truco: así se activa, paso a paso

¿Te arrepentiste de haber borrado un mensaje de Whatsapp y ahora necesitás recuperarlo? ¿Querés saber lo que decía ese texto que borró la otra persona? No te preocupes, tu problema tiene solución. Si bien la aplicación no lo permite, lo cierto es que todos los mensajes dejan rastro y hay forma de llegar hasta ellos.

Aunque los mensajes eliminados no se guardan en los servidores de Whatsapp, hay algunos trucos que nos permiten acceder a ellos gracias al registro que queda en las notificaciones del celular.

Pero hay diferencias en el proceso si tenemos Android o iOS, ya que sus sistemas de notificaciones no funcionan de la misma manera. Los usuarios de Iphone van a tener un poco más complicado el camino. Los de Android, en cambio, tienen más chances, pero también es necesario aclarar que si estabas en la conversación cuando se borró el mensaje ya no podrás acceder al contenido porque no se generó una notificación y solo es posible recuperar los 100 primeros caracteres del mensaje.

Cómo recuperar mensajes borrados en Android

Para los usuarios de Android, si quieren acceder al historial de notificaciones se debe instalar una aplicación que las vaya guardando todas y así se podrá leer lo que decían los mensajes incluso aunque se eliminen posteriormente. Funciona como una especie de copia de seguridad. Y, por supuesto, esto lo tenemos que tener instalado desde antes de que llegue el mensaje: tenemos que anticiparnos.

En este punto se debe hacer una aclaración: todas estas apps guardan la información privada que llega en las notificaciones, como el nombre de los contactos y su teléfono. Se deben usar con mucha precaución.

Algunas de las apps recomendadas son WAMR, una muy buena aplicación que te permite recuperar conversaciones eliminadas de texto y hasta el contenido multimedia y se puede descargar desde Google Play. Otra buena opción es WhatsRemoved+, siempre haciendo la aclaración que solo guardarán los mensajes que hayan generado una notificación.

Recupera mensajes borrados de WhatsApp con la copia de seguridad (para Android y ios)

La copia de seguridad permite recuperar los mensajes borrados siempre y cuando se dé la casualidad de que se hayan eliminado después de realizar la copia. Es muy complicado que funcione y hay que actuar en previsión, pero no deja de ser válido, tanto en Android como en iPhone.

Si querés asegurarte de que vas a seguir accediendo a un mensaje incluso si esa persona lo borra debés tomar algunos recaudos. Primero, hacer una copia de seguridad de WhatsApp yendo a los ajustes de la aplicación. No te olvides de chequear que el backup se realiza solo en el teléfono y no en Drive/iCloud.

Si detectas que la otra persona eliminó mensajes debes desinstalar WhatsApp del celular e iniciar de nuevo la cuenta restaurando la última copia de seguridad. Las conversaciones eliminadas deberían de permanecer visibles, aunque no siempre funciona.

Sabemos que es un proceso más complicado, pero puede ser una buena alternativa para los usuarios de iPhone.