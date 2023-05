Las 3 razones por las que un celular funciona lento y cómo se arreglan

En todos los modelos de celular, sean Android o Apple, llega un momento en que no siempre funciona de la mejor manera. Sucede que el celular empieza a funcionar lento, con mucha demora parar abrir las aplicaciones, la batería se gasta muy rápido o se apaga solo.

Hay diversas razones para que esto suceda y, afortunadamente, la mayoría tiene una solución sencilla.

Poco espacio de almacenamiento

Todos descargan y guardan una gran cantidad de fotos, videos, podcast y juegos en el smartphone lo que puede consumir la memoria del teléfono y sobrecargar tu procesador (SoC), lo que hace que funcione con lentitud. Son pocos los usuarios que constatemente están borrando archivos que ya no tienen utilidad.



Solución al problema

Cuando un sistema tiene muy poco espacio libre el rendimiento del sistema disminuye porque el propio sistema operativo no puede ir jugando con ese espacio a la hora de mover y recolocar la información. Esto puedo incluso quemar las tarjetas de memoria de los teléfonos. Para evitar estos problemas simplemente hay que borrar todos esos videos, fotos y aplicaciones que no quieres o no usas. Lo ideal es tener, al menos, un tercio del almacenamiento libre siempre.

El sistema operativo de tu teléfono está viejo

Las actualizaciones del sistema operativo sirven para corregir problemas o errores que por lo general hacen que el celular vaya más lento. Las actualizaciones de las aplicaciones, además, traen mejoras de rendimiento y optimización. Incluso, tener el sistema operativo al día permite estar más protegido contra ataques informáticos otra de las causas que pueden hacer que un celular funcione lento.



Solución al problema

Cada tanto, conviene entrar manualmente a la opción de Configuración del teléfono, donde se encuentra el apartado de Actualizar Sistema Operativo, y verificar si no hay cambios pendientes.



La caché o la memoria RAM está llena

Cada vez que se usa el celular, se acumulan datos que se almacenan en la caché y la memoria RAM del teléfono desde las aplicaciones y la navegación web. Con el tiempo, esos pequeños trozos de información virtual se acumulan y se hacen más grandes, ocupando más espacio en la memoria.

Solución al problema

Para solucionar este problema, basta con borrar con aplicaciones especializadas la caché del celular. La forma más sencilla de hacerlo es reiniciando el celular.

La batería del teléfono es vieja

En la mayoría de los teléfonos inteligentes, una batería vieja puede ser la culpable de la lentitud del dispositivo. Las baterías viejas hacen que el sistema operativo reduzca el rendimiento y la velocidad de procesamiento del dispositivo.

Solución al problema

Un teléfono con una batería nueva es un teléfono que va a funcionar a pleno rendimiento, al menos energéticamente. Si el teléfono no presenta otros problemas y se le dio un buen uso, es posible que sea momento de cambiar la batería.