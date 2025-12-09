Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos.

En muchos casos, en la última semana se produjeron variaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo detalló cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro.

“Los FCI Money Market ya no pueden destinar más del 20% de su patrimonio a inversiones en caución, cuando a inicios de noviembre ese ratio era del 26%, según la CAFCI. Es por ese motivo que esta semana los rendimientos de las cuentas remuneradas mostraron una corrección marcada a la baja, con caídas entre 2% y 7% en la mayoría de las apps“, explicó la consultora.

Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Se debe considerar que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: cuánto pagan ahora Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales y detalla lo siguiente:

Carrefour Banco (32%) volvió a dominar el ranking, reafirmando su liderazgo con un rendimiento que, si bien bajó, sigue muy por encima del resto.

Apps como Banco Bica (27%) y Naranja X (22%) mostraron bajas notorias que las desplazaron algunos escalones en el ranking.

Ya hacia el fondo de la tabla se ubicaron opciones como Banco Galicia, Lemon Cash, Astropay y Letsbit, que acompañaron la baja general del mercado sin poder destacarse. En tanto, Mercado Pago pagó una tasa de 19,35%, según Trascendo.

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales, según Trascendo.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo indica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.