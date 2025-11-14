El gigante Mercado Libre anunció el lanzamiento en Argentina de su Programa de Afiliados y Creadores, una nueva herramienta para que usuarios, influencers y creadores de contenidos moneticen la recomendación de productos en sus redes sociales.

Según detallan desde la compañía de Marcos Galperin, la propuesta ya demostró su éxito en mercados como Brasil, México y Chile, donde supera los 200 mil afiliados, y se consolida como una de las grandes tendencias del comercio electrónico.

Basada en el modelo de “Marketing de Afiliados”, que transforma el contenido en un motor de descubrimiento y compra, ofrece una forma simple, gratuita y flexible de generar ingresos a partir de la venta de productos recomendados mediante links personalizados en redes sociales, blogs, sitios de descuentos o grupos de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Oportunidad para generar nuevos ingresos

“Creadores, referentes y comunidades digitales tienen hoy un rol clave en cómo las personas descubren y deciden qué comprar. Con este programa queremos acompañar ese cambio: impulsar una economía más conectada, donde cada recomendación pueda transformarse en una oportunidad concreta de crecimiento convirtiéndose en su principal fuente de ingresos”, explicó Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce de Mercado Libre. Y agregó: “A su vez, es una forma concreta de llegar a audiencias personalizadas y ampliar el alcance de nuestra plataforma.”, concluye.

Según datos de Statista, el 80% de los usuarios de redes sociales ya realizó al menos una compra dentro de estas plataformas, y se estima que este fenómeno crecerá cerca de un 30% hacia 2026.

Ganar dinero con Mercado Libre: la plataforma lanzó su programa de afiliados.

Ganar plata con Mercado Libre: cómo funciona el nuevo sistema de afiliados

El nuevo esquema de afiliados de Mercado Libre funciona de la siguiente manera:

El afiliado elige un producto publicado en Mercado Libre. Genera un enlace personalizado desde su cuenta. Comparte este link en redes sociales o canales digitales. Si alguien realiza la compra a través del enlace, el afiliado obtiene una retribución de hasta 15 % del valor del producto directamente en la cuenta de Mercado Pago.

No se necesita un mínimo de seguidores, pero aquellos que tengan más de 10.000 en Instagram y/o TikTok, podrán también participar de campañas oficiales de Mercado Libre y recibir ingresos adicionales por visualizaciones de sus videos.

Requisitos y disponibilidad

Para sumarse al programa hay que ser mayor de 18 años y tener una cuenta de Mercado Pago. En esta primera etapa, el programa estará disponible para Monotributistas de distintas provincias y se irá expandiendo progresivamente en los próximos meses.

El anuncio del lanzamiento se realizó en el marco del TENT Creator Summit, la única conferencia dedicada a la industria de la creación de contenido, sus profesionales y plataformas en América Latina, donde Mercado Libre participó como mai sponsor y presentó esta propuesta ante más de 6.000 asistentes y referentes de la industria.

Para más información sobre el programa de afiliados, se puede ingresar en www.mercadolibre.com.ar/l/afiliados