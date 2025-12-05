La startup nReal Sounds creó Mixtar, un instrumento que promete transformar un mercado que hace más de 40 años no experimenta avances tecnológicos significativos. La propuesta, impulsada por la aceleradora Neutrón, combina la profundidad expresiva de los instrumentos analógicos con las ventajas del universo digital.

“La Mixtar es un sistema integrado por un simulador, cómputo basado en multiprocesadores y un controlador con forma de instrumento musical de cuerdas rasgadas, similar a una guitarra o bajo. Esta combinación permite crear sonidos ilimitados manteniendo la expresividad y respuesta natural de los instrumentos tradicionales”, explica Mariano González Lebrero, cofundador de nReal Sounds y Doctor en Química con más de 25 años de experiencia en simulación de moléculas.

Ciencia para el sonido

La clave de la innovación está en su enfoque científico. “Aplicamos ciencia y tecnología a la industria de los instrumentos musicales. En la mayoría de los instrumentos, la manera de tocar hace toda la diferencia. No es lo mismo rasgar que pulsar, golpear o pellizcar. En el mundo digital estas sutilezas tan importantes suelen perderse, pero con la Mixtar logramos que el sonido refleje fielmente la ejecución con todos sus matices”, destaca González Lebrero.

Un render de lo que podría ser el diseño final de la Mixtar.

El instrumento utiliza métodos de síntesis basados en modelado físico preciso, una tecnología que simula el comportamiento real de las cuerdas mediante computación de alto rendimiento. “Buscamos crear nuevas herramientas que combinen las capacidades expresivas de los instrumentos tradicionales con la versatilidad que ofrece el mundo digital”, agrega el cofundador.

Posibilidades creativas

La Mixtar permite parametrizar completamente cada cuerda y crear bancos de sonidos personalizados. “Proporciona una experiencia sonora única que combina la expresividad de los instrumentos tradicionales con posibilidades creativas ilimitadas”, sostiene Adrián Niron, cofundador de nReal Sounds.

Mariano González Lebrero, Lucas Rubinstein,Esteban Mocskos y Adrián Niron, el equipo de nReal Sounds.

El equipo detrás de nReal Sounds está formado por cuatro cofundadores con perfiles complementarios que combinan ciencia, tecnología y experiencia empresarial. Mariano González Lebrero es Doctor en Química, Investigador de CONICET y profesor en FCEN-UBA, especialista en simulación computacional y el cerebro detrás del invento. Lucas Rubinstein es Ingeniero Electrónico, docente e integrante del Laboratorio de Electroacústica en FI-UBA, experto en Acústica y Audio, técnico de sonido y músico. Esteban Mocskos es Doctor en Ciencias de la Computación, Investigador de CONICET y profesor en FCEN-UBA, especialista en computación de alta performance. Adrián Niron es Contador Público y Magister en Finanzas Corporativas, asesor de PyMES y ex Director Ejecutivo de la Agencia I+D+i.

El prototipo ya fue probado por músicos reconocidos como Juan Quintero y Yamandú Costa, con resultados muy satisfactorios. La startup proyecta lanzar el producto comercial antes de 2027 y apunta al mercado premium de instrumentos musicales, con un precio comparable al de guitarras eléctricas de marcas reconocidas.

“Somos la primera empresa de base tecnológica de la Universidad de Buenos Aires y nos gustaría destacar el apoyo de la UBA y en particular de la FCEN, que nos brinda un espacio físico y soporte en todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro sueño”, enfatizó González Lebrero.

“Esperamos contar con el prototipo comercial antes de 2027. Para esa fecha proyectamos un lanzamiento de la marca y de nuestro instrumento estrella. Actualmente contamos con una patente internacional que protege nuestra innovación. La respuesta de los músicos que han probado la Mixtar confirma la relevancia y el impacto potencial de nuestro proyecto en la industria musical. Esta experiencia no solo valida nuestro trabajo, sino también abre nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento en el mercado nacional e internacional de instrumentos musicales”, concluyó.