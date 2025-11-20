En solo un mes desde su lanzamiento, la plataforma Flips se plantea como una opción novedosa para el comercio electrónico en la Argentina.

Creada por Juan Campos (Director de la agencia JC MKT con más de 10 años en el mercado), propone un modelo de negocio simple pero disruptivo: comprar productos a particulares o empresas y luego revenderlos a precios debajo del mercado, buscando siempre que la ecuación cierre tanto para el comprador como para el vendedor.

A diferencia de los marketplaces tradicionales, Flips se destaca por ofrecer un sistema de compra asegurada, donde la empresa asume el riesgo y garantiza la operación. “Somos los primeros en la región en ofrecer este tipo de servicio, que mezcla innovación, velocidad y transparencia”, explica Campos.

El proyecto contó con una inversión de u$s 500.000 con el objetivo de rotar el 70% del stock cada mes, sosteniendo una operatoria de alta circulación y margen controlado. Pero el desafío más grande no es financiero: es ganarse la confianza del público y facturar u$s 1 millón en un año.

Algunos de los productos que están a la venta en Flips.

Apuesta a la confianza

“Al principio, mucha gente desconfía de entregar sus productos antes de cobrar. Es lógico, vivimos en un país donde la confianza cuesta. Pero poco a poco nos vamos haciendo conocidos y la experiencia suele ser muy positiva. Obviamente también hay frustración cuando alguien espera una oferta más alta, sobre todo en contextos de crisis, pero nuestro foco es que todos salgan ganando” afirmó el fundador. Por ejemplo, compran productos cuyo valor de venta acepte al menos un 40% por debajo del precio de mercado.

Desde Flips aseguran que su modelo está pensado para dinamizar la reventa y aprovechar las oportunidades del mercado. La empresa busca expandirse agresivamente, con una estrategia comercial enfocada en volumen, velocidad y precios más bajos que el promedio del mercado. Compran desde propiedades y autos hasta notebooks, celulares, entre otros.

“Vimos que había un vacío en este tipo de servicio. Por eso decidimos crearlo nosotros”, agregó Campos.

Con una propuesta joven, directa y sin vueltas, Flips (https://www.flips.ar) apunta a consolidarse como la nueva alternativa de compraventa segura en la región, ofreciendo una experiencia que combina agilidad, oportunidad y confianza en tiempos donde todo fluctúa.

Flips en números

Cuentan con más de 100 opciones a la venta desde $50.000

Para productos entre $ 1.000 y $ 500.000, el envío está a cargo del vendedor. De ahí en adelante el envío queda a cargo de Flips

Más de 150 compras seguras