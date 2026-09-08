Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este martes, 8 de septiembre de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las valores de mercado de los principales criptoactivos:

El Bitcoin es una de las monedas digitales más comercializadas.

La evolución del Bitcoin ha mostrado una ligera caída en las últimas 24 horas, con una variación de -1.29%, lo que sitúa su precio en dólares en 78,402.01 y en pesos argentinos en 124,376,948.66. A pesar de esta disminución, el interés en la criptomoneda más conocida del mercado sigue siendo sólido, evidenciado por su alta valorización y el número de transacciones que se realizan diariamente. Los inversores continúan monitoreando de cerca las fluctuaciones, con la esperanza de que el precio se recupere en el corto plazo.

Por otro lado, Ethereum experimenta también una leve disminución del -0.64% en su cotización las últimas 24 horas, alcanzando un precio de 2,473.83 dólares y 3,924,483.91 pesos argentinos. A pesar de este tropiezo, la plataforma sigue siendo fundamental en el ecosistema de las finanzas descentralizadas y su adopción sigue creciendo. Los analistas sugieren que los desarrollos y actualizaciones en su red podrían influir en una recuperación positiva en el futuro próximo.