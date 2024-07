WhatsApp: estas son las cinco llamadas que nunca hay que atender para evitar una estafa

En la actualidad, es común que los usuarios reciban mensajes sospechosos a través de WhatsApp. La gran mayoría están ligados a "supuestas ofertas de trabajo" y la posibilidad de "ganar dinero fácil" , aunque también esta modalidad comenzó a impactar a través de las llamadas.

Se trata de otra de las tantas estrategias que tienen los ciberdelincuentes al alcance de su mano y que, a su vez, generan un dolor de cabeza en los internautas.

Desde Meta recomendaron no atender llamadas desconocidas a través de WhatsApp

Estafas en WhatsApp: qué números hay que bloquear y reportar

No obstante, lo llamativo es la procedencia de esas llamadas.son el origen de los prefijos que reportan los usuarios de la aplicación de Meta

No es común recibir una llamada de WhatsApp por parte de un prefijo poco familiar o desconocido por completo. Justamente, que resulte extraño puede ser un indicio de una potencial estafa virtual .

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es la encargada de regular los prefijos internacionales y, gracias a ello, los usuarios de la app pueden obtener información acerca de la procedencia de ese número .

WhatsApp solicitó a sus usuarios bloquear y reportar a los contactos sospechosos

Por ende, si genera sospecha, el mejor accionar es bloquear y reportar el número . Y, además, la recomendación es no brindar datos personales ni continuar, bajo ningún punto de vista, la conversación con los delincuentes .

Qué llamadas no debés contestar en WhatsApp

Todas las llamadas, e incluso mensajes, cuyos prefijos empiecen de la siguiente forma , tendrán que generar desconfianza en los usuarios y, a su vez, no contestarlas:

+62 (Indonesia)

(Indonesia) +63 (Filipinas)

(Filipinas) +91 (India)

(India) +237 (Camerún)

(Camerún) +249 (Sudán)

Cómo evitar una estafa telefónica en WhatsApp

Prestar atención a los comportamientos sospechosos:



¿Están usando un número desconocido?

¿Te están apresurando?

¿Te amenazan o te piden que confíes en ellos?

¿Te piden que transfieras dinero o que compartas una contraseña, un pin o información personal?

Frenar la conversación

Si genera sospecha, colgar la llamada o no responder a mensajes de un usuario desconocido. " Si no puedes verificar la identidad del contacto, no compartas ninguna información personal o financiera ", señalaron desde WhatsApp.

Bloquear y reportar al usuario

Si se trata de algún usuario sospechoso, desde la aplicación de mensajería solicitaron que se bloquee y reporte inmediatamente a ese contacto.

Actualizar los ajustes de privacidad y seguridad

Los internautas que utilizan la app, propiedad de Meta, podrán modificar sus ajustes de privacidad. El objetivo de ello consiste en controlar quién puede contactarse o ver su información personal.