Estafas en WhatsApp: este es el código que necesitás para recuperar tu cuenta al instante

En una época de grandes avances tecnológicos, los ciberdelincuentes encontraron la manera de adueñarse de todo tipo de información confidencial de los usuarios.

Principalmente, más aún en este último tiempo, WhatsApp se tornó el medio predilecto para ejecutar cualquier tipo de plan malicioso. Los principales afectados son los internautas, quienes, entre otras cuestiones, pueden quedarse sin su respectiva cuenta .

Los usuarios deben mantenerse alertas ante cualquier mensaje o contacto sospechoso

recuperarla al instante y a través de dos métodos muy sencillos

Estafas: cómo solicitar el código de seis dígitos en WhatsApp

Sin embargo, ante la pérdida del acceso a su cuenta por estafas o virus,aseguró que existe la posibilidad de

Cuando se pierde acceso completo a una cuenta de WhatsApp, los usuarios suelen entrar en desesperación. Aunque, desde la aplicación, además de difundir ciertas medidas de seguridad, también indicaron que es posible recuperar la cuenta de forma inmediata.

Una de las primeras opciones rige en eliminar la app, volver a descargarla, registrar nuevamente su número de teléfono y, a partir de allí, recibirán un código de seis dígitos por SMS o llamada telefónica .

Cuando ingresen ese código, el estafador perderá el control de la cuenta y saldrá de ella inmediatamente . Esto se debe a que solo es posible registrar un número (por cuenta) en WhatsApp.

Los usuarios tienen a disposición dos métodos para su cuenta de WhatsApp

No obstante, la segunda opción consiste en ingresar un PIN de verificación en dos pasos (código de seis dígitos), el cual deberán recordarlo a diario. Pero, si el usuario no lo sabe, desde Meta confirmaron que " tendrá que esperar 7 días para poder restablecerlo ".

Asimismo, explicaron que "no existe una opción para que podamos acelerar el período de 7 días ni para que desactivemos tu cuenta después de activar la verificación en dos pasos".



Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Ingresar a WhatsApp y abrir la opción "Ajustes"Seleccionar la opción Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar o Configurar PINElegir un PIN de seis dígitos y confírmaloColocar una dirección de correo electrónicoPor último, tocar "siguiente" y confirmar

Cómo evitar una estafa en WhatsApp

"Los mensajes sospechosos o fraudulentos pueden ocurrir cuando un usuario que no está guardado en tu lista de contactos intenta engañarte para que compartas información personal o financiera ", alertaron desde WhatsApp.



Por ese motivo, brindaron a los usuarios una serie de medidas para combatir la inseguridad virtual y evitar estafas:

Prestar atención a los comportamientos sospechosos:



¿Están usando un número desconocido?

¿Te están apresurando?

¿Te amenazan o te piden que confíes en ellos?

¿Te piden que transfieras dinero o que compartas una contraseña, un pin o información personal?

Frenar la conversación

Ante cualquier duda, colgar la llamada o no responder a mensajes de un usuario sospechoso. " Si no puedes verificar la identidad del contacto, no compartas ninguna información personal o financiera ", señalaron.

Bloquear y reportar al usuario

Si se trata de algún usuario desconocido, WhatsApp solicitó que se bloquee y reporte inmediatamente a ese contacto.

Actualizar los ajustes de privacidad y seguridad

Cada uno de los internautas que utilizan la app de mensajería podrán modificar sus ajustes de privacidad. El objetivo de ello rige en controlar quién puede contactarse o ver su información personal.