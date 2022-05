Vendieron pasajes de avión a Europa y EE.UU. a $4: qué va a pasar con los boletos

La compra de pasajes al exterior es el principal gasto de las personas que viajan a otros países. Por eso la noticia de que la agencia de viajes española Ed ream estaba rematando boletos de avión a precio virtualmente nulos (algunos a menos de $ 4) se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos .

La situación se dio por un error de sistema permitió que aparezcan precios incorrectos a la hora de realizar compras en el sitio web de la empresa, con los mismos llegando a ser de hasta $ 4 en los casos más extremos .

Cambios en WhatsApp: se eliminó para siempre lo que todos odiaban de los grupos



Los inversores cripto ahora piden regulación e indemnización por la caída del mercado: cuánto perdieron



El primero en reportar esta situación fue el periodista Mauro Albornoz, que escribió en Twitter: " Hay un error con la web de eDreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos. La página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos ".

A esto, la usuaria @sofi_villagrasa contestó: " Llegué a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llego la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. ¿Me ilusiono o todavía no? ".

"Yo saqué a Barcelona por 9 pesos", replicó Albornoz y luego sumó: " Lo hice boludeando pensando que no me dejaba. Me dice que mi tarjeta no dejó pagarlo pero en el homebanking me aparece debitado y con los impuestos país y afip también. A esperar ".

Bitcoin y las criptomonedas en un trampolín: el efecto rebote hace que se recuperen un poco los precios



Estos auriculares de lujo valen $33.000: cómo es el sistema que cancela todo lo de afuera



Qué pasará con los pasajes

Este error duró unos minutos en la página oficial de Edreams hasta que finalmente la empresa decidió suspender todas las compras. Tras varias horas caída, se volvió a mostrar el precio normal: un vuelo de Argentina a Madrid sale 2398,18 euros y uno desde Buenos Aires ida y vuelta hacia Nueva York se compra por u$s 1363,58.

Por otro lado, no se comunicó lo que sucederá con los pasajes vendidos aunque en la mayoría de los casos los vuelos que se compraron mientras estuvo activo el error siguen activos .