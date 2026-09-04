El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este viernes, 4 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal oficial de Binance, seguidamente se presentan las cotizaciones de los activos virtuales más destacados:

La cotización de Bitcoin se ha mantenido sólida, alcanzando un precio de 81,252 dólares y 128,922,548.4 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, la criptomoneda ha mostrado una variación positiva de 4.25%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. Este incremento en su valor podría ser un indicativo de la confianza en su resiliencia a largo plazo.

Por otro lado, Ethereum ha experimentado un notable crecimiento, con un precio de 2,524.28 dólares y 4,005,275.08 pesos argentinos. La variación del 4.88% en las últimas 24 horas sugiere un ambiente favorable para esta criptomoneda. Este aumento en su cotización podría abrir nuevas oportunidades de inversión y fortalecer su posición en el mercado de activos digitales.