Con una inversión de 11.000 millones de pesos, el beneficio llegará a 733.000 personas que hacen parte de los grupos priorizados por el Distrito. (Fuente: Transmilenio)

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La Alcaldía de Bogotá anunció una nueva jornada de recargas gratuitas para usuarios de TransMilenio, una medida que busca facilitar el acceso al transporte público de los sectores más vulnerables de la ciudad. La iniciativa hace parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Para este ciclo, el Distrito destinará una inversión de 11.000 millones de pesos con el objetivo de financiar los pasajes sin costo para quienes cumplen con las condiciones establecidas. El beneficio será cargado en las tarjetas TuLlave personalizadas y deberá activarse dentro del mismo mes.

La medida busca reducir las dificultades económicas que enfrentan miles de ciudadanos para movilizarse diariamente y facilitar su acceso a oportunidades laborales, educativas, de salud y otros servicios esenciales en la capital colombiana.

Recargas gratis de TransMilenio en agosto: quiénes recibirán los pasajes

Durante agosto, 733.000 personas serán beneficiadas con la entrega de pasajes gratuitos en TransMilenio. El programa está dirigido principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de pobreza extrema o moderada, priorizados según los criterios establecidos por la Administración Distrital.

Además, desde este año también hacen parte del beneficio otros grupos poblacionales que presentan mayores dificultades de movilidad, como personas que viven en pagadiarios, adultos mayores con dependencia moderada vinculados a los programas de Integración Social y exhabitantes de calle que reciben atención del Distrito. La asignación de los pasajes dependerá de la situación socioeconómica de cada beneficiario y de su clasificación en el Sisbén IV, cuando corresponda.

La Alcaldía de Bogotá confirmó una nueva entrega de pasajes gratuitos para usuarios de TransMilenio durante agosto. Alcaldía de Bogotá

Cuántos pasajes gratuitos entrega TransMilenio según cada beneficiario

La cantidad de viajes gratuitos no es igual para todos los usuarios, ya que se define de acuerdo con el perfil social de cada persona. Quienes tienen discapacidad podrán recibir entre 1 y 12 pasajes, mientras que los adultos mayores de 62 años accederán a entre 1 y 8 viajes gratuitos.

Por su parte, las personas en condición de pobreza extrema o moderada obtendrán entre 5 y 7 pasajes, según su clasificación en el Sisbén y los criterios de focalización del programa. Los habitantes de pagadiarios podrán recibir cinco o siete viajes, los adultos mayores vinculados a la Comunidad de Cuidado tendrán derecho a ocho pasajes y los exhabitantes de calle que participan en el servicio de Hospedaje Social accederán hasta a 22 viajes gratuitos, siendo el grupo con mayor asignación.

Cómo activar la recarga gratis de TransMilenio paso a paso

Para utilizar el beneficio, los usuarios deben contar obligatoriamente con una tarjeta TuLlave personalizada, ya que las recargas no se realizan sobre tarjetas anónimas. Además, la activación debe efectuarse dentro del mismo mes en que se asignan los pasajes, debido a que estos no son acumulables para periodos posteriores.

La activación puede hacerse en las taquillas de TransMilenio o en los puntos automáticos con pantalla disponibles en estaciones y portales. En las taquillas solo es necesario presentar la tarjeta personalizada y solicitar la activación del subsidio. Si el trámite se realiza en una máquina automática, el usuario debe insertar la tarjeta, ingresar a la opción “Transacciones virtuales”, seleccionar “Solicitar Subsidio/Convenio”, confirmar los pasajes asignados y finalizar el proceso para que los viajes queden disponibles.