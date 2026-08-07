La Capital dará pasajes gratuitos a más de 730.000 personas: cómo obtener el beneficio y dónde funciona.

La Alcaldía de Bogotá comenzó la entrega de los pasajes gratuitos correspondientes a agosto de 2026 para más de 730.000 personas en condición de vulnerabilidad. La medida forma parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y busca facilitar el acceso al transporte público para quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

Para este nuevo ciclo, el Distrito destinará una inversión superior a los 11.000 millones de pesos, con el objetivo de garantizar que miles de ciudadanos puedan desplazarse por la ciudad y acceder a servicios esenciales como educación, salud, empleo y cuidado.

¿Quiénes reciben los pasajes gratis en agosto?

El beneficio está dirigido a personas que cumplen con los criterios establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y se acredita automáticamente en la tarjeta TuLlave personalizada.

La cantidad de pasajes asignados varía según las condiciones socioeconómicas y poblacionales de cada beneficiario, por lo que no todos reciben el mismo número de viajes gratuitos.

¿Cómo activar los pasajes gratuitos?

Las personas que fueron seleccionadas pueden habilitar el beneficio de dos maneras:

En las taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación de los pasajes asignados.

La Capital dará pasajes gratuitos a más de 730.000 personas: cómo obtener el beneficio y dónde funciona. Alcaldía de Bogotá

En los puntos automáticos

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.

Hacer clic en “Solicitar subsidio o convenio”.

Confirmar los viajes disponibles.

Finalizar la operación.

¿Para qué sirve este beneficio?

El programa busca reducir las barreras económicas que enfrentan miles de habitantes para movilizarse por Bogotá y facilitar el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales.

Durante agosto, mes en el que la capital celebra sus 488 años, la iniciativa también pretende fortalecer la conexión entre los distintos territorios de la ciudad y ampliar el acceso de la población vulnerable a la oferta de servicios distritales.

La Secretaría Distrital de Integración Social recordó que la asignación de los pasajes se realiza de forma automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos, por lo que no es necesario realizar una inscripción adicional.