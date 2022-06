Un gigante anunció inversiones por u$s 1.200 millones en la región: cuánto le toca a Argentina

En el marco de la IX Cumbre de las Américas, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, anunció un compromiso de inversión por US$ 1.200 millones a lo largo de los próximos cinco años con el objetivo de "apoyar e impulsar el desarrollo económico de la región a través de la transformación digital".

El desembolso del gigante tecnológico se estructura en torno a cuatro ejes: Infraestructura digital, capacitación en talento y habilidades digitales, ecosistema emprendedor y comunidades.

"Siempre pensé que la tecnología es una gran potenciadora y tiene una capacidad única para ayudar a las personas a acceder a nuevas oportunidades. La transformación digital puede aportar mucho a América latina, una región donde la pandemia golpeó muy fuerte y donde cerrar la brecha digital es clave para una recuperación inclusiva", dijo Sundar Pichai.



La empresa ya tiene previstas algunas de las inversiones que hará en los próximos cinco años, entre los que se encuentran un nuevo cable submarino Firmina, para las conexiones de internet, que llegaría en 2023; un millón de becas para los Certificados de Carrera de Google, con el fin de incrementar e impulsar el talento digital; el lanzamiento de un producto fintech (una billetera digital) que en principio estaría disponible en Chile y Brasil aunque luego llegaría a otros países y, finalmente, un aporte de US$ 300 millones para ONGs de la región.