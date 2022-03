Una estudiante se burla del Gobierno en Tiktok y se hizo viral

Luciana Ofman es bailarina y profesora de danza jazz, también es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, fue en la aplicación ‘Tik Tok' donde logró viralizarse por lanzar un contenido crítico hacia la política y el gobierno argentino. No obstante, la calidad de sus interpretaciones, sus actuaciones y su histrionismo que se despliegan frente a la cámara de su celular, hizo que lograra alcanzar 82.000 seguidores en la red social.

Sus contenidos se comparten con virulencia, sus videos alcanzan la categoría de virales y su fama se posa en sus resúmenes políticos: "Reina Polenta en su despacho"; "Merengue para todos y reelección"; "Ataque al Congreso, más armado que el bailando", son algunos de sus últimos éxitos. Cada día, Luciana Ofman publica un nuevo video sobre la coyuntura política. "Siempre hay temas acá, este país no te da descanso", comentó al respecto.

Sus publicaciones no duran más de 59 segundos. Con una dicción simpática, exagerada y acelerada, ensaya un editorial crítico de los acontecimientos políticos. Su último video disparó su promedio de visualizaciones: más de 151.000 personas vieron su repaso del ataque al despacho -en realidad, al video posterior- de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de las manifestaciones de grupos opositores en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Tik Tok de la ‘Reina Polenta'

En menos de un minuto acumuló 179 palabras para ironizar sobre la veracidad de la agresión a la oficina de la ex presidenta. Dice: "La Reina Polenta haciéndose la víctima en una producción digna de las novelas de Suar mostró cómo quedó su despacho (nuestro) luego de los ataques".

La jóven comentó: "Justo había una cámara profesional esperando para enfocar el momento exacto en que entran ‘las piedras' y que por un acto poético del destino y la casualidad impactan y aterrizan en los libros de Perón, Evita y en el cuadro de Diego".

Continuó: "Hay que tener una puntería, qué raro que se escucha perfectamente cuando se rompen los vidrios pero no los gritos de afuera. Pasó Tinelli y dijo ‘che, no da'. Lo que son los milagros peronistas: hacen aparecer y desaparecer botellas de agua, gaseosas".

"Ahora solo falta que aparezca el asado. Cuando una piedra pasó a centímetros de la cara de nuestra polenta queen en una secuencia heróica, Maximus Fornite soltó la play, activó el modo guardaespaldas y ayudó a escapar a su mami. Súper Berni pregunta ‘¿cómo no me llamaron para semejante épica?'. Voz en off, relato dramático con un dejo de tristeza, porque esto es Argentina. Reina polenta, te dejo este besito", concluyó la jóven TikToker.

En todos los videos se despide igual: deja un besito. Su cuenta tiene 517 publicaciones. Las primeras no tienen el mismo mensaje ni el mismo lenguaje que las últimas. En tan solo dos años, atravesó distintas etapas para convertirse hoy en un auténtico fenómeno de Tik Tok. "Arranqué a principios de la pandemia cuando todo el mundo empezó a descargarse TikTok. Hacía videos, bailecitos, pero cuando empezaron los atropellos a las libertades individuales, me cansé y empecé a subir videos con mis ideas. Al principio no eran de humor, hasta que encontré el nicho: a la gente le gustaba y comentaban mis videos", explicó al respecto Luciana.





La fama de Luciana

Su desembarco en la actualidad tuvo lugar en plena pandemia por el Covid-19 y el confinamiento de la población que, además de impulsarla a seguir generando contenido, la fue llevando a la arena política. Ella, que había empezado a cursar el CBC en 2017 de la carrera de ciencias políticas, se sintió cómoda. Cuando descubrió que los apodos que les ponía a los políticos causaban gracia, se dio cuenta que sus seguidores reaccionaron a sus contenidos. Así fue como hizo un giro y centró su producción a su mirada sobre la coyuntura política.

Las visualizaciones en Tik Tok

Un video en el que habla de la jubilación de Cristina Kirchner tiene más de 264.000 visualizaciones, uno en el que critica la inversión para mejorar la conectividad en las cárceles acumula más de 325.000 visualizaciones, otro en el que ironiza sobre la compra de trenes eléctricos para un ramal no electrificado lleva más de 261 visualizaciones. "La gente se ríe y a mí me hace bien que aunque sea les alegran un poco el día. Me llena el alma que digan que se rieron por un video que hice", describió.

Su producción depende de la actualidad, pero desde hace varias semanas se propuso subir uno por día. "Pasa que acá siempre hay temas, este país no te da descanso", comentó al respecto. "Siempre estoy pensando qué subir. Lo practico un poco y ya está: lo filmo y lo subo", explayó de su rutina.

La razón detrás del armado de estos videos, fue debido a que la discusión política la apasiona: "Lo hago porque me gusta sinceramente, no es que tengo un rédito económico por la cantidad de visualizaciones o de seguidores". Y aunque no lo proyecta aún, se anima a imaginar compartiendo una mesa de política en algún programa de televisión. "Sería un sueño. Lo que más me interesó siempre fue la opinión pública y el análisis político. Siempre me acuerdo cuando iba al escuchando la radio o las columnas de política que leía en el diario". Por el momento, aseguró, que la prioridad principal hoy en día es terminar la carrera, y que después verá que hacer en profundidad.