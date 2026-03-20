OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, prepara una “súper app” de escritorio que unifica sus herramientas clave. Esta novedad genera revuelo en el sector tecnológico, ya que podría desafiar directamente el dominio de Google en navegadores y productividad digital. La súper app integrará ChatGPT, la plataforma de codificación Codex y el navegador Atlas en una sola aplicación para escritorio. Este movimiento busca simplificar la experiencia del usuario tras años de lanzamientos fragmentados, enfocándose en clientes empresariales. Fidji Simo, jefa de Aplicaciones, liderará el proyecto junto a Greg Brockman, presidente de OpenAI, con supervisión de Sam Altman, según reveló el Wall Street Journal esta semana. La compañía reconoce que su dispersión de productos ha frenado el desarrollo, como admitió Simo en un email interno. El objetivo es optimizar esfuerzos para competir con rivales como Anthropic, que avanza en IA empresarial. La app destacará por su IA “agéntica”, permitiendo que los sistemas ejecuten tareas autónomas como escribir software o analizar datos directamente en el PC del usuario. Esto va más allá de chatbots pasivos, posicionando a OpenAI como un ecosistema integral. A diferencia de la app móvil de ChatGPT, que se mantiene intacta, esta versión de escritorio priorizará productividad y flujos de trabajo unificados. No hay fechas ni precios confirmados, pero se espera un lanzamiento en pocos meses. Google domina con Chrome y herramientas como Workspace, pero OpenAI irrumpe con IA nativa en navegación y programación. Atlas, el navegador con IA, ya competía directamente, y su fusión en la superapp podría captar usuarios frustrados por la fragmentación. Expertos ven esto como un paso hacia sistemas operativos impulsados por IA, lo que podría afectar también a Microsoft. Para empresas, la súper app promete eficiencia: un solo hub para IA generativa, desarrollo y web. Este as bajo la manga de OpenAI acelera la carrera IA. La compañía gana terreno al consolidar oferta, mientras Google y Microsoft observan y aceleran sus propios desarrollos.