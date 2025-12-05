La plataforma de subasta online de activos corporativos NarvaezBid anunció la realización de un nuevo remate abierto el público en general. En este caso se trata de electrodomésticos y artículos para el hogar con precios de outlet.

Los lotes, ubicados en el AMBA, están compuestos de electrodomésticos de línea blanca y artículos varios. Desde la plataforma indicaron que se incluyen equipos ideales para ser usados en hogares, comercios, alquileres temporarios, gastronomía y equipamiento de proyectos inmobiliarios. Hay artículos sin uso y también usados en condición de outlet.

Un dato importante es que pueden encontrarse productos con valores hasta 40% más económicos que el precio de mercado.

La subasta, que se realizará de forma 100% online, cierra el 9 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas y los lotes pueden verse en www.narvaezbid.com.ar

Qué electrodomésticos se subastan

Entre los productos que salen a remate se encuentran unidades sin uso con bases accesibles que van desde $ 270.000 a $ 1.050.000.

Estos lotes incluyen:

Heladeras y freezers

Heladeras Philco y Drean, con freezer superior o inferior, panel digital y sistemas de bajo consumo.

Freezers Inelro y modelos cíclicos.

Un freezer Inelro que sale a subasta.

Lavarropas y secarropas

Lavarropas Philco.

Lotes combinados de lavarropas + secarropas

Cocinas y microondas

Cocinas eléctricas y a gas Drean.

Microondas en lote múltiple (8 unidades).

Artículos varios

Lote mixto con 34 unidades, compuesto por pequeños electrodomésticos y accesorios de hogar y cocina.

La subasta permite adquirir cocinas y lavarropas, entre otros artículos, a precios de oportunidad.

Cómo participar de la subasta online

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los lotes o directamente consultar los días de exhibición. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.