El Gobierno autorizó hoy que las empresas tecnológicas Starlink, de Elon Musk, Amazon, de Jeff Bezos, y OneWeb (del Gobierno británico y empresas Barthi) puedan operar en la Argentina y ofrecer el servicio de internet vía satélite.

Lo hizo a través de cuatro resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones publicadas en el Boletín Oficial, firmadas por el interventor el organismo, Juan Martín Ozores.



"Nuestra misión es crear un ecosistema simple, claro y transparente que brinde la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión, el desarrollo de la competencia y la prestación de servicios de calidad en los sectores de telecomunicaciones.", destacaron desde ENACOM.

Oficial: Starlink, Amazon y OneWeb ya pueden ofrecer internet satelital en la Argentina

"Estas decisiones marcan nuestros objetivos: queremos un organismo técnico, profesional y dinámico, con un rol fuerte sobre la exigencia de un marco normativo simple y previsible que permita sentar las bases para el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la economía digital", añadieron.

La desregulación de los servicios de internet satelital había sido anticipada por el presidente Javier Milei a mediados de diciembre, cuando presentó el DNU que se encuentra vigente.



Starlink en Argentina: ¿cómo es el servicio y cuánto cuesta?





Starlink, la empresa de Elon Musk, ofrece para su conexión estándar una velocidad de bajada de entre 25 y 100 Mbps, con un upload que está entre los 5 y los 10 Mbps.

Su atractivo no es tanto la velocidad de transferencia sostenida, sino que, al tener una constelación propia en la órbita baja de la Tierra, brinda un nivel de latencia que se considera bajo para las conexiones satelitales, y que está entre los 25 y los 60 milisegundos.

Hay que considerar que, según especificaciones publicadas por la estadounidense Starlink, la velocidad de sus servicios no es, en el papel, superiores a las propuestas locales



Starlink es un servicio de internet mediante conexión satelital que se basa en una constelación formada por unos 5.000 satélites que en la órbita baja de la tierra. Esto le permite llegar a casi cualquier parte del mundo y ya brinda conexión a unos 2 millones de usuarios.

Starlink es capaz de proveer velocidades de conexión de entre 150 y 500 megabits por segundo (Mbps). El servicio básico (standard) en los Estados Unidos tiene un costo de u$s 599 por única vez para la adquisición de la antena y un abono mensual de u$s 120 .

En América Latina los precios suelen ser más baratos. Por ejemplo, en Brasil el abono mensual cuesta u$s 58 (más u$s 612 por el kit de instalación), mientras que en Chile el valor es de u$s 57 (y u$s 570 la instalación).