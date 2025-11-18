En esta noticia Antecedente de error en Amazon Web Service

Varias páginas de internet y entre ellas la red social X y Chat GPT no funcionan luego de que el servidor global Amazon Web Service presentara una caída a nivel mundial.

Esta caída afecta a millones de sitios web y a aplicaciones con servicios en línea como la red social X. Si bien la empresa todavía no admitió los problemas técnicos, el sitio web Downdetector evidenció las fallas.

El error que reportan los usuarios de Chat GPT es la aparición de un cartel que dice “Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar". El resto de la pantalla permanece vacía, sin posibilidad de poder realizar ninguna otra acción.

Antecedente de error en Amazon Web Service

Algo similar había sucedido el 20 de octubre de 2025, cuando el servidor había fallado en todo el mundo, provocando en Argentina que sistemas de pago on line como Mercado Pago y la billetera virtual de los bancos Modo haya dejado de funcionar durante 24 horas.

Según explicó Amazon la falla se produjo debdo a un “aumento en los índices de error en las solicitudes enviadas a las bases de datos utilizadas por las aplicaciones y servicios alojados en su infraestructura”.

La falla a gran escala en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) provocó “problemas en cascada” en los servicios que dependen de ella.