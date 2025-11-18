Los reportes de los usuarios indican problemas con Cloudflare. El servicio funciona como “una red de entrega de contenido y DNS distribuido (servidor de nombres de dominio)”. Sus prestaciones “protegen a los propietarios de sitios web de las cargas máximas, los ataques de spam de comentarios y los ataques DDoS”.

En las últimas horas, la plataforma Downdetector registró un aumento notable de alertas. La sección “Problemas con Cloudflare reportados en las últimas 24 horas” señala que se observaron picos superiores al nivel habitual.

Según el informe, “Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”.

Los inconvenientes más frecuentes fueron: 64% Conexión de servidor, 29% Sitio web y 7% DNS.

Fallos en OpenAI: qué reportan los usuarios sobre ChatGPT y otros servicios

Los reportes de los usuarios indican posibles problemas con OpenAI. La empresa “proporciona a los usuarios acceso a un conjunto de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial, que incluyen ChatGPT, Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach y muchos otros”.

El panel de actividad de Downdetector mostró un incremento significativo de fallos en las últimas horas. La sección “Problemas con OpenAI reportados en las últimas 24 horas” repite que “es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día”, pero el sistema detectó un volumen mucho mayor del esperado.

Los porcentajes indican 53% ChatGPT y 47% Sitio web.

Los reportes de los usuarios indican problemas con X (Twitter). La plataforma “permite a los usuarios publicar mensajes más cortos y con menos texto” y funciona de forma multiplataforma.

La sección de Downdetector dedicada al servicio muestra anomalías sostenidas. Según el gráfico, se detectaron caídas que superan el flujo normal de reportes.

Como explica la metodología: “Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”.

Los problemas más informados fueron 46% Carga, 31% Aplicación y 23% Sitio web.

Canva y WhatsApp: reportes estables sin fallos significativos

En contraste con otros servicios, los reportes de los usuarios indican que no hay problemas con Canva. El informe destaca que los incidentes reportados corresponden al 100% Conexión de servidor.

En el caso de WhatsApp, también se indicó que “no hay problemas”. Sin embargo, se registraron porcentajes menores asociados a fallos individuales: 57% Conexión de servidor, 24% Aplicación y 19% Envío de mensajes.

Amazon Web Services: fallos que afectan a múltiples plataformas globales

Los reportes de los usuarios indican posibles problemas con Amazon Web Services (AWS). El portal señala aumentos inesperados en las notificaciones de fallos.

Downdetector detalla que, como ocurre en estos episodios, “es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día”, pero esta vez los niveles superaron los parámetros normales.

La información incluye un señalamiento clave: “Amazon Web Services también está sufriendo problemas de conexión, que en consecuencia está afectando a todo tipo de servicios y páginas web”.

Según el análisis del portal, “AWS ha dejado de funcionar provocando que numerosos portales web y aplicaciones se caigan y no permitan a los usuarios acceder a ellos como siempre”.

Además, se subraya que, por ahora, “la compañía no ha indicado que haya detectado fallos de ningún tipo a pesar de que cientos de usuarios denuncien que no pueden acceder a diferentes webs que dependen de este proveedor”.