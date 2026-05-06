En un ecosistema financiero donde menos del 7% de la población mexicana cuenta con una cuenta de inversión, la startup Pilou emerge como una solución disruptiva que busca democratizar el manejo patrimonial. Fundada hace casi seis años por Patricia Florencia y Andrea de la Garza, esta wealthtech mexicana combina la experiencia de alto nivel en instituciones financieras con el poder de la inteligencia artificial para atender a un sector históricamente desatendido: las mujeres y los inversionistas primerizos. Antes de lanzar Pilou, las fundadoras trabajaban en gigantes como BlackRock, Credit Suisse y GBM. Tras acumular más de 30 años de experiencia conjunta, notaron dos realidades inquietantes: solo atendían al 1% de la población más rica y, de ese grupo, menos del 10% eran mujeres. Patricia recuerda que siempre había una figura masculina gestionando las cuentas de sus clientas mujeres. “Tú no eres el dueño del dinero, ¿por qué me estás marcando tú y no la dueña de los recursos?”, se cuestionaba la emprendedora. Esta observación, sumada al desconocimiento generalizado de sus propios círculos cercanos sobre cómo invertir sin millones de dólares, llevó a ambas emprendedoras a fundar Pilou en plena pandemia. Con cerca de 900,000 dólares levantados en capital presemilla de family offices e inversionistas ángeles, Pilou se define hoy como la primera y única wealthtech impulsada por IA que ayuda a personas y empresas latinas a invertir de forma fácil y segura, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Aunque la palabra inversión pareciera que sólo se relaciona con personas con una gran fortuna o patrimonio, en Pilou, el objetivo es democratizar esta acción para toda la población. En entrevista con El Cronista, Florencia dijo que permiten abrir cuentas de inversión desde MXN $2,000 pesos y que el 80% de sus clientes son mujeres y el 65% son inversionistas por primera vez. Su “sweet spot”, dice, son los millennials latinos, aunque también atraen a la Generación Z y a personas de entre 45 y 55 años. Actualmente Pilou gestiona cerca de u$s 30 millones en activos y cuenta con una comunidad activa de 7,000 personas en 17 países. Además de personas físicas, manejan la tesorería de pequeñas y medianas empresas (pymes) para generar rendimientos con capital que suele estar ocioso en los bancos. La relación de Pilou con Amazon Web Services (AWS) ha sido fundamental para su crecimiento exponencial. La startup opera sobre la nube de AWS y ha fortalecido este vínculo tras ganar el primer lugar en el AWS Impact Bootcamp y, posteriormente, el primer lugar global en el Global Founders Retreat en California, donde recibieron un premio de u$s 50,000 dólares. Gracias a la automatización y la IA generativa, Pilou opera actualmente con un equipo de solo 10 personas, logrando lo que tradicionalmente requeriría estructuras de más de 70 empleados. “La inteligencia artificial no está reemplazando el toque humano, más bien lo está potenciando”, afirma Florencia. “A través de la tecnología hemos podido lograr una mayor escalabilidad, mejores márgenes operativos y menor necesidad de personal”. Florencia dijo que para el resto de 2026, la startup tiene metas ambiciosas. Tras validar su modelo de negocio, se encuentran desarrollando su aplicación nativa y agentes financieros con IA para mantener un servicio al cliente personalizado a gran escala. “Muchos crearon el avión antes de tener product market fit, nosotros hicimos lo opuesto. Primero probamos que tenemos product market fit y ahora sí queremos construir el avión”, concluyó Florencia al respecto.