Polémica en Alemania: ChatGPT dio una "misa" a cientos de fieles, ¿es la IA una amenaza para la fe?

Durante el Congreso de la Iglesia Evangélica en Alemania, el teólogo Jonas Simmerlein solicitó a un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que dicte una misa por el "Deutscher Evangelischer Kirchentag", una celebración que se festeja cada dos años en la Iglesia St. Pauls.

De esta manera, ChaGTP creó para más de 300 personas, durante 40 minutos, una eucaristía. " Queridos amigos, es un honor para mí estar parado frente a ustedes y predicar hacia ustedes como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en Alemania ", exclamó el prototipo según The Journal.

Fuente: The Journal / Matthias Schrader

Decretaron feriado el viernes 16 de junio y se extiende el fin de semana largo: ¿qué se conmemora?

Alerta cajeros: hay que prestar mucho atención a este detalle cuando se sacan los billetes

Cómo fue la misa dictada por ChatGPT

Jonas Simmerlein, teólogo y filósofo de la Universidad de Viena, aseguró que su experimento tenía como objetivo identificar si la Inteligencia Artificial servía o no para participar de las congregaciones.

" Concebí este servicio, pero en realidad prefiero acompañarlo, porque diría que alrededor del 98% proviene de la máquina ", declaró el académico para The Associated Press.



"Le dije a la Inteligencia Artificial: 'Estamos en el Congreso de la Iglesia Evangélica, eres un predicador, ¿cómo sería un servicio de la iglesia?'", explicó.

El servicio fue liderado por cuatro avatares que aparecieron en una pantalla verde: dos mujeres y dos hombres. En su discurso, agregaron sermones, oraciones y bendiciones.

Fuente: The Journal / Matthias Schrader

La predicción de Rasputín sobre el fin del mundo que ya se cumple: "Llegará el día en que no habrá..."

No las estudies: las 4 carreras universitarias y trabajos que van a desaparecer por la inteligencia artificial

¿Cómo recibieron los creyentes la misa creada por ChatGPT?

A pesar de que muchos manifestaron que fue una experiencia agradable, una parte se mostró en desacuerdo.

" No había corazón ni alma. Los avatares no mostraban emociones en absoluto, no tenían lenguaje corporal y hablaban tan rápido y monótonamente que me resultaba muy difícil concentrarme ", aseguró Heiderose Schmidt, una mujer que asistió a la misa.

Por otro lado, un pastor alemán que llevó a un grupo de adolescentes a la congregación en St. Pauls declaró para Los Ángeles Times: " De hecho, me lo había imaginado peor. Pero me sorprendió positivamente lo bien que funcionó. Además, el lenguaje de la inteligencia artificial funcionó bien, aunque a veces todavía era un poco irregular "