Los electrodomésticos son fundamentales en nuestros hogares, pero su renovación puede suponer un gasto considerable. En este contexto, Samsung presenta un Plan Canje que permite ahorrar en la adquisición de heladeras, lavarropas, televisores y otros dispositivos tecnológicos.

El programa está disponible en todo el país y ofrece descuentos de hasta el 51% en productos seleccionados. Además, permite entregar dispositivos de diversas marcas, incluso si no son Samsung.

¿Cómo funciona el canje de Samsung?

El Plan Canje permite entregar un dispositivo usado como parte de pago al adquirir uno nuevo. Samsung realiza una cotización del equipo entregado y aplica una bonificación en forma de reintegro, que se acredita en el medio de pago utilizado para la compra, entre 15 y 20 días hábiles tras validar el estado del producto.

Fuente: Archivo Fuente: Archivo

Los pasos a seguir para canjear tu equipo son los siguientes:

Acceder al sitio oficial de Samsung y seleccionar el producto deseado.

Cotizar el equipo a entregar completando un formulario.

Finalizar la compra abonando el precio total.

Recibir el nuevo producto en el domicilio.

Ser contactado por WhatsApp para validar el estado del equipo usado.

Coordinar la entrega del dispositivo (retiro en domicilio, tienda Samsung o sucursal Andreani).

Recibir el reintegro en la tarjeta utilizada para la compra.

Requisitos para acceder al Plan Canje de Samsung

Para acceder al beneficio, el equipo entregado debe encender y apagar de forma correcta y tener IMEI o número de serie legible. Los demás requisitos se detallan al momento de realizar la cotización en el sitio web.

Fuente: narrativas-spin-ar

Es esencial que el usuario complete el formulario, acepte los Términos y Condiciones y verifique que el ítem “Plan Canje” esté incluido en el resumen de compra.

¿Qué productos acepta Samsung para canje?

Samsung acepta una amplia variedad de productos, que incluye:

Smartphones

Tablets

Relojes inteligentes (wearables)

Monitores

Galaxy Books

Televisores

Heladeras

¿Qué electrodomésticos se pueden canjear?

Algunos de los productos disponibles para canjear son:

Heladera BESPOKE RB33A307012 328LTS Clean White: $ 2.499.999

Heladera Freezer Superior con Al Energy Mode Black 407L: $ 1.299.999

Heladera Freezer Superior con Al Energy Mode Silver 517L: $ 1.699.999

Heladera Freezer Superior Twin Cooling Plus 382L: $ 1.259.999

Lavarropas 9.5Kg Inverter con Ecobubble y Eficiencia energética A+++ Gris: $ 999.999

Lavarropas Automático Carga Frontal 6.5Kg Inverter Blanco: $ 699.999

55″ OLED S90D 4K: $ 2.799.999

50″ Neo QLED 4K QN90D: $ 2.499.999

85″ QLED 4K Q7F: $ 3.999.999