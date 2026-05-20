Y cuando el usuario despertó, el Hot Sale 2026 estaba ahí. La edición de este año de esta campaña comercial se está convirtiendo ya en un clásico que rivaliza con otras temporadas, como Cyber Monday, Black Friday, El Buen Fin o las ventas nocturnas de las tiendas de departamentos.

Esta edición de Hot Sale, con la participación oficial de casi 600 empresas, según la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), que la organiza, se perfila como un festival de compras que no solo mueve solo pantallas, consolas o celulares, sino como un vehículo que incluirá productos que resuelven lo cotidiano: la despensa, la gasolina, los restaurantes...

A partir del 25 de mayo, y hasta el 2 de junio, millones de usuarios podrían ser parte de un hito: romper la expectativa de ventas que en 2025 llegó a casi MXN $46,000 millones. La dimensión abruma. En la primera edición del Hot Sale, en 2014, las ventas suman MXN $375 millones, lo que significa que, en 11 años, la facturación creció 12,167%. Es decir, esta campaña multiplicó su tamaño más de 122 veces.

Pero más que los récords, lo interesante está en dos transformaciones profundas: qué están comprando los mexicanos y cómo lo están pagando.

En México, dice Pierre-Claude Blaise, CEO de la AMVO, el e-commerce se ha consolidado como un motor de crecimiento económico y afirma que ya representa el 6% del Producto Interno Bruto.

Financiar, no gastar

Este factor, el financiamiento, es el gran motor de este Hot Sale. Más del 60% de la población mexicana no tiene tarjeta de crédito, y sin embargo cada año compra más en línea. La explicación está en el auge del modelo “compra ahora, paga después” (BNPL por sus siglas en inglés), que en 2025 ya representó el 8% de las transacciones del evento y fue el segmento que más creció.

Plataformas como Kueski ven este periodo como su segundo momento más importante del año.

La banca tradicional, que durante años miraba a las fintech con cierta distancia, también entró a reclamar su espacio. BBVA México quiere enrolar a sus más de 27 millones de clientes digitales; Banamex dará la pelea con el 94% de sus transacciones por canales en línea; y Banorte refuerza su presencia con su base digital. El dinero, en todas sus formas, fluye cada vez más rápido y más lejos de la sucursal.

Pero firmas como Mercado Pago no se van a dejar y refuerzan su oferta con un clásico que encanta a los mexicanos: los meses sin intereses. La empresa destaca que las tarjetas ligadas a plataformas digitales ya no funcionan únicamente dentro de marketplaces como Mercado Libre, sino que buscan convertirse en herramientas financieras de uso diario.

Ecosistemas y nuevas pantallas

Otra tendencia es menos obvia pero igual de relevante. Samsung, que llega al Hot Sale con su ecosistema SmartThings, resume bien hacia dónde se mueve el mercado: ya no se trata de vender un electrodoméstico, sino de conectarlo a una red de dispositivos que el consumidor puede controlar desde el celular. Monitoreo de energía, rutinas automatizadas, refrigeradores que hablan con el smartphone. La venta de aparatos por separado está en retirada; lo que se vende ahora es el hogar como sistema.

Esa misma búsqueda de entornos integrados explica por qué TikTok, que empezó como plataforma de videos de baile, se convirtió en canal de retail. El 54% de las Pymes mexicanas ya lo identifica como herramienta clave de ventas, y el comercio en vivo (transmisiones donde se presenta y vende el producto en tiempo real) generó resultados récord en el Buen Fin 2025. Para Hot Sale 2026, la plataforma tiene preparadas iniciativas específicas para vendedores y compradores.

El consumidor que llega a esta edición no es el mismo de hace cinco años. Es más omnicanal pues 7 de cada 10 mexicanos mezcla tiendas físicas y digitales al comprar. Asimismo, es más cuidadoso con cada peso, y bastante más dispuesto a endeudarse si las condiciones lo justifican. El Hot Sale se convirtió, sin proponérselo, en el mejor termómetro de todo eso.

El arte de “regatear” y la IA: convivencia a conveniencia

Para esta edición, nos dicen los especialistas consultados en este especial, ya no basta con tener descuentos, ni “regatear” precios. Ahora las marcas necesitan captar atención, generar identificación y construir experiencias digitales capaces de convertir unos segundos de scroll en ventas reales.

La inteligencia artificial acelera todavía más esa transición. Los consumidores comienzan a utilizar herramientas de IA para comparar precios, evaluar créditos y encontrar promociones. Y las empresas están respondiendo con estrategias cada vez más personalizadas: desde automotrices que ofrecen financiamientos flexibles para híbridos hasta aerolíneas que venden membresías, recompensas y experiencias lifestyle más que boletos baratos.

En paralelo, el consumidor mexicano también se volvió mucho más pragmático. Datos de DiDi muestran que supermercados y gasolineras ya superan ampliamente a las tiendas departamentales durante estas temporadas comerciales. Primero se resuelve la operación diaria; después viene el entretenimiento.

Por su parte, Coppel confirma esta tendencia y refiere que la conversación se concentra en tecnología, hogar, muebles y moda. “El Hot Sale es una oportunidad para encontrar descuentos exclusivos”, anuncia Coppel al anunciar su participación en la campaña.

El Hot Sale ya no es solamente un escaparate digital. Es el reflejo de un país que aprendió a consumir con cautela, a financiar casi todo y a aprovechar las oportunidades no cuando sobra dinero, sino cuando aparece una mensualidad que parece manejable.