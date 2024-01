Ni dólar ni plazo fijo: por qué Microsoft es la inversión clave de este 2024

En la última semana, el gigante de software Microsoft hizo historia en la bolsa estadounidense al desplazar a Apple, la fabricante del iPhone, como la empresa más valiosa del mundo.

Con el precio actual de u$s 393,87 por acción, la compañía dirigida por Satya Nadella ahora tiene una capitalización de mercado de casi u$s 3 billones; lo que es suficiente para superar la capitalización de mercado de u$s 2,92 billones de la tecnológica de Cupertino y llevarse la atención de todos los inversores.

A pesar de que se trata de una reconocida empresa del exterior, cualquier argentino puede sacar provecho de los dividendos de Microsoft como cualquier inversor estadounidense. A continuación, todos los detalles.

CEDEAR: cómo invertir en Microsoft desde la Argentina

Es necesario tener activa una cuenta comitente para invertir en el CEDEAR de Microsoft.

Cualquier inversor local puede participar del negocio de Microsoft mediante los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs). Se trata de instrumentos financieros que se negocian en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y permiten comprar acciones de empresas extranjeras sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

En tanto, estos títulos operan en el mercado local y se suscriben en pesos -también en dólares- pero siguen las fluctuaciones del dólar Contado con Liquidación (CCL).

Microsoft cuenta con su propio CEDEAR, que se encuentra bajo la sigla MSFT. Para invertir en la compañía desde la Argentina, basta con tener activa una cuenta comitente que permita operar en el mercado de capitales y, consecuentemente, seleccionar un CEDEAR.