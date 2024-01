El iPhone 16, más cerca: se filtraron detalles importantes del próximo celular de Apple

El lanzamiento de la próxima línea de smartphones iPhone 16 será en septiembre de 2024. No obstante, ya se filtraron en las redes las principales características de los nuevos equipos que tienen en vilo a los fanáticos de Apple.

Las últimas informaciones sobre los nuevos celulares tienen que ver con precisiones sobre los microprocesadores y memoria RAM que integrarán. Y se sospecha que los "leaks" sobre estos detalles tienen que ver con que la marca liderada por Tim Cook ya está empezando poner en marcha el proceso de fabricación y prueba de los componentes.

iPhone 16: cuánta memoria traerá

En principio, hay que tener en cuenta que la línea iPhone 16 estará dividida -como la actual generación- en cuatro modelos con diferentes especificaciones: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

La información más reciente apunta a que todas las variantes de iPhone 16 contarán con 8 GB de memoria RAM. Esto se trata de una importante mejora para las versiones más básicas, que en la generación anterior solo contaban con 6 GB.

Según información difundida por el analista especializado Jeff Pu, tanto los modelos 16 Pro como 16 Pro Max traerán el chip Apple A18 Bionic, fabricado en un sofisticado proceso de 3 nanómetros. En tanto, las gamas inferiores podrían tener este mismo chip, aunque con características recortadas, como menos núcleos de procesamiento activos, así como una sección para gráficos menos poderosa.

Todos los nuevos iPhone de la serie 16 vendrán con 8 GB de memoria RAM.

Wi-Fi y 5G: lo que viene con iPhone 16

Si bien no hay todavía confirmación oficial, la industria espera que los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max salgan a la venta en septiembre ya con compatibilidad con el nuevo estándar de conectividad inalámbrica Wi-Fi 7.

No obstante, esa característica avanzada no estaría presente en los modelos iPhone 16 (a secas) y iPhone 16 Plus. Estos dos equipos más baratos vendrán con Wi-Fi 6E, que representa una pequeña mejora respecto de lo Wi-Fi 6 presente en los iPhone 15 y 15 Plus.

Según la información difundida por Jeff Pu, los modelos "Pro" tendrán Wi-Fi 7 gracias al chip controlador Snapdragon X75. Este mismo elemento les brindará mejoras en la conectividad para redes 5G.

Otras características del iPhone 16

El iPhone 16 tendrá una cámara principal de 48 megapíxeles con un zoom óptico de hasta 5X. Son especificaciones similares a las del iPhone 15 Pro Max actual, pero que en la nueva generación podrían "democratizarse" hacia modelos inferiores de la gama.

Por otra parte, se espera que el futuro iPhone 16 Pro Max tenga una pantalla de 6,86", mayor que las actuales de 6,7 pulgadas que ostentan los modelos de la actual gama alta de Apple.