Mercado Libre, a escala global, reportó ingresos netos de u$s 8.8 mil millones de dólares, durante el primer trimestre de 2026. Esto representa un incremento de 49% año con año. “Este primer trimestre ha sido uno de los más acelerados en los últimos 4 años”, dijo David Geisen, country manager de Mercado Libre México y SVP marketplace hispanos, en el marco del evento FWD, organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). De estos resultados, “México pesa como una cuarta parte de casi todas las métricas que reportamos a nivel grupo”, aseguró Geisen. El directivo presumió que este trimestre representó el 29 trimestre consecutivo con crecimientos arriba del 30%. Como grupo, resaltó, se vendieron u$s 19,000 millones de dólares en valor de productos durante el primer trimestre. Particularmente en México, la compañía creció un 28% comparado con el primer trimestre del año pasado. Además, reportó un aumento del 34% en la cantidad de productos vendidos en el país. Geisen resaltó que la oportunidad de crecimiento en México es aún grande ya que, por primera vez en la historia, México supera la penetración de e-commerce de Estados Unidos, con un 17.7%, mientras que el país del norte está en un 16.8%. China sigue liderando con 45.8%; le siguen Corea del Sur, con 28.2% y Reino Unido, con 27.7%. La empresa -que nació hace más de 26 años con el objetivo de “democratizar el comercio y las finanzas en América Latina”-, actualmente integra diversas soluciones bajo una misma estructura: Marketplace, negocio de retailer propio, portales de servicios, publicidad y una robusta operación logística. Una de sus principales líneas de negocio es el fintech, con Mercado Pago, el área de crédito experimentó un crecimiento del 87% en toda la región. Además, durante el primer trimestre de 2026, se otorgaron créditos por un valor de u$s 20,000 millones de dólares.