Las 2 extrañas razones por las que Bill Gates no aconseja que pongas plata en Bitcoin

Elon Musk es uno de los grandes ejemplos de magnates del sector tecnológico que han apostado todo a las criptomonedas.

Sin embargo, Bill Gates, en una nueva entrevista de febrero de 2021, el multimillonario cofundador de Microsoft le dijo a Bloomberg Technology que desconfiaba del frenesí por Bitcoin, particularmente porque el valor de la criptomoneda podría verse afectado por algo tan simple como un tweet del CEO de Tesla.

El nuevo "oro digital" que ya creció 700% y es furor entre los inversores: cómo es y dónde se compra

Las 3 criptomonedas que van a pagar 150% en dólares este mes: cómo entrar hoy

Los tuits de Elon Musk y su peso en el valor de los Bitcoin

Y es que esto es muy cierto. Cuando Elon anunció vía Twitter esta nueva forma de importación, por una hora el precio de la criptomoneda descendió un 20%.

"Elon tiene toneladas de dinero, y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje al azar", dijo Gates. "Sí creo que la gente se deja llevar por estas manías que quizá no tengan tanto dinero de sobra, así que no soy alcista con el Bitcoin".

Además añadió: "Si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado".

Musk, la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 233.000 millones de dólares, según Forbes, es un fanático notable de Bitcoin. Pero Gates dijo que su colega multimillonario tecnológico era simplemente un ejemplo de por qué el uso diario de Bitcoin lo desanima.

La falta de regulación, otra preocupación de Gates

Lo que más le preocupa es la falta de regulación de la criptomoneda. Destacó dos de los principales riesgos asociados a Bitcoin y otras formas de criptodivisas: Están descentralizadas y pueden ser muy volátiles.

Gates ha afirmado que "el dinero digital es algo bueno", especialmente cuando se trata de financiar a los países más pobres y hacer llegar "el dinero a sus ciudadanos de forma muy, muy eficiente".

Sin embargo, parece que uno de los inconvenientes de Gates podría resolverse. El miércoles, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que anima a las agencias federales como el Tesoro de EE.UU. a desarrollar nuevas recomendaciones políticas relacionadas con las criptomonedas, con la vista puesta en la protección del consumidor, la estabilidad financiera y la actividad ilícita.

Cómo es la Ley Biden de Bitcoin y por qué puede hacer explotar el precio

Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, firmó la semana pasada un nuevo marco regulatorio para Bitcoin y las criptomonedas.

En el contexto de una conferencia en la Casa Blanca, Biden instó a todas las agencias gubernamentales a explorar el despliegue de una criptomoneda propia del Banco Central de los Estados Unidos.

Además, solicitó coordinar un marco nacional de forma conjunta con los exchanges para impulsar la adopción de todos los activos digitales.

Por otro lado, según trascendió, Biden iba a realizar este anuncio a comienzos de febrero, sin embargo, la invasión de Rusia en Ucrania irrumpió la agenda del presidente y debió posponer el anuncio.

Leé la nota completa en este enlace.