En esta noticia

Google acaba de lanzar Gemini 3, un modelo de inteligencia artificial (IA) avanzado que representa un salto cualitativo en capacidades y rendimiento, consolidando a Google como un competidor fuerte frente a ChatGPT, líder indiscutido desde 2022 en IA generativa.

Gemini 3 destaca por una capacidad avanzada de razonamiento profundo y multimodalidad, pudiendo interpretar y generar texto, imágenes, videos y audio con gran precisión. Incorpora una ventana de contexto ampliada de hasta un millón de tokens, lo que le permite procesar y analizar textos extensos y complejos. Su integración con Google Search y herramientas como AI Studio permite generar código de forma más eficiente y crear aplicaciones mediante instrucciones en lenguaje natural. También ofrece un “modo agente” mejorado, que ejecuta tareas complejas de varios pasos de manera autónoma, mejorando la productividad.

La inteligencia artificial logra más eficiencia en los procesos, roles y resultados
Juan Santiago, CEO de Santex.“Los empleados hoy usan IA, pero no todas las empresas capturan el valor”

En cuanto a la competencia, aunque ChatGPT sigue dominando el mercado con alrededor del 72% del tráfico web de IA generativa, Gemini ha duplicado su cuota en el último año, alcanzando un 13,7%, superando a otros competidores como DeepSeek. Hace un año, ChatGPT controlaba el 86,6% del tráfico mientras Gemini apenas llegaba al 5,6%. Esta evolución evidencia un crecimiento constante y estratégico de Gemini, que ha mejorado en razonamiento contextual, reducción de alucinaciones y capacidad para interpretar datos visuales y textuales de forma simultánea.

El ecosistema de IA generativa es cada vez más dinámico y desafiante, con empresas como Meta, Microsoft y Anthropic buscando avanzar y captar usuarios, pero el crecimiento sostenido y las innovaciones técnicas de Gemini 3 confirman su posición como la alternativa más real al dominio de OpenAI en el mercado actual.

Este renovado impulso de Google sitúa a Gemini 3 como un modelo de IA capaz de competir a gran escala, con mejoras notables en rapidez, precisión y versatilidad, transformando no solo las capacidades técnicas sino también la experiencia del usuario en inteligencia generativa.

ChatGPT sigue liderando en cantidad de usuarios, pero Gemini se acerca rápidamente.
ChatGPT sigue liderando en cantidad de usuarios, pero Gemini se acerca rápidamente.

Las principales características de Gemini 3

Según reveló Google, las capacidades más destacadas de su nuevo modelo de inteligencia artificial son las siguientes:

  • Razonamiento profundo y avanzado, con capacidad para entender matices complejos y realizar análisis detallados.
  • Multimodalidad real, que incluye la capacidad para procesar y generar texto, imágenes, videos y audio simultáneamente.
  • Ventana de contexto ampliada a un millón de tokens para manejar textos extensos y bases de datos grandes.
  • Integración con Google Search y AI Studio para generación de código, creación de aplicaciones y respuestas dinámicas interactivas.
  • Modo agente “Deep Think” que facilita la ejecución autónoma de tareas complejas de varios pasos.
  • Mejora en precisión y reducción de alucinaciones para respuestas más confiables y útiles.
  • Capacidades avanzadas de análisis audiovisual, incluyendo video de hasta 60 fps, reconocimiento 3D y procesamiento de audio.
  • Uso extendido en dispositivos móviles, integrándose con Android y ofreciendo asistentes inteligentes capaces de gestionar múltiples aplicaciones y funciones.
  • Diseño para ofrecer respuestas concisas, directas y con información valiosa, evitando clichés o halagos innecesarios.

Este listado resume las innovaciones que posicionan a Gemini 3 como un modelo de IA que hoy busca ampliar las fronteras tecnológicas y competitivas en la inteligencia generativa.

Disponibilidad inicial de Gemini 3

  • Para consumidores: en la app de Gemini.
  • Para desarrolladores: en la API de Gemini en AI Studio, nuestra nueva plataforma de desarrollo de agentes, Google Antigravity, y la CLI de Gemini.
  • Para empresas: en Vertex AI y Gemini Enterprise.
  • Modo IA en el Buscador para suscriptores de Google AI Pro y Ultra (inicialmente solo en EE. UU.)
  • Gemini Agent está disponible solo para suscriptores de Google AI Ultra (inicialmente solo en EE. UU.)