En un contexto donde las empresas buscan mayores eficiencias y resultados tangibles de sus inversiones en tecnología, la compañía Globant introdujo una innovadora propuesta que podría transformar el modelo tradicional de contratación de servicios tecnológicos.

El lanzamiento de Glob.AI marca un cambio significativo en la forma en que las organizaciones adquieren y utilizan servicios de inteligencia artificial (IA). Este enfoque no se basa más en el pago por horas de trabajo, sino en un modelo centrado en el pago por resultados y consumo.

La llegada de los AI Pods al mercado de servicios tecnológicos

Glob.AI permite a las empresas acceder a lo que se conoce como AI Pods, que son unidades de servicio gestionadas por agentes de IA supervisados por expertos. Este sistema elimina la necesidad de costear por horas laborales o por el número de profesionales involucrados en un proyecto, lo que busca brindar una mayor transparencia en los precios. Según Martín Migoya, CEO de Globant, este modelo representa un “cambio radical” que busca alinear la tecnología con las metas empresariales, generando un acceso más ágil y eficiente a soluciones de alta calidad.

A través de estos AI Pods, las organizaciones pueden obtener servicios como desarrollo de software, definición de productos y diseño y testeo. Cada AI Pod se ofrece bajo un esquema de suscripción mensual y mide su servicio en “tokens”, que equivale a un consumo más controlado y eficiente. “La propuesta de Glob.AI es que las empresas solo pagan por lo que producen, no por el esfuerzo replicado en horas”, añadió Migoya.

A través de estos AI Pods, las organizaciones pueden obtener servicios como desarrollo de software. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El impacto tangible del modelo basado en resultados

Este enfoque innovador tiene como objetivo resolver varios problemas del modelo tradicional. Anteriormente, la industria de servicios tecnológicos enfrentaba largos ciclos de compras y descubrimientos que muchas veces no garantizaban resultados medibles. Sin embargo, con Glob.AI las empresas pueden iniciar proyectos de manera inmediata, lo que reduce drásticamente los tiempos de entrega. Además, este sistema ha demostrado aumentar la productividad en un 30%, según estudios internos de Globant.

Dado que las organizaciones son cada vez más dependientes de la tecnología y la agilidad, el impacto de esta nueva propuesta podría ser significativo. En sectores como finanzas y entretenimiento, se reportaron mejoras notables: un banco logró realizar una migración crucial de COBOL en solo dos meses, en lugar de los 14 proyectados con el enfoque anterior. Otros casos como los de FIFA y LALIGA también reflejan avances en eficiencia operacional que generan un impacto positivo directo en el trabajo.

La relevancia de los servicios de IA en la transformación digital

A medida que el panorama empresarial se digitaliza rápidamente, la adopción de modelos basados en resultados se vuelve una tendencia inevitable. La capacidad de acceder a servicios tecnológicos escalables y eficientes implica un cambio en la cultura empresarial. Las empresas ya no deben aceptar esperar meses para ver resultados; ahora necesitan soluciones inmediatas que se alineen con sus objetivos estratégicos en un entorno competitivo.

Servicios como Glob.AI no solo representan una mejora en la oferta de tecnología, sino que también apuntan a la necesidad creciente de soluciones que maximicen la relación costo-beneficio. “La IA no solo acelera los proyectos; abre la puerta a la viabilidad de iniciativas que antes no eran posibles,” concluyó Guibert Englebienne, cofundador de Globant.

Mirando hacia el futuro, es evidente que la industria de servicios tecnológicos está en un punto de inflexión. Con Glob.AI y sus AI Pods, se anticipa que más empresas comenzarán a adoptar este modelo de pago por resultados, lo que a su vez impulsará una mayor innovación y eficiencia en todos los sectores. Así, la transición a una era donde los resultados y no las horas trabajadas determinan el éxito será cada vez más clara y relevante, no solo para las empresas, sino para la economía en su conjunto.