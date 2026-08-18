Globant, una de las empresas líderes en el ámbito de la inteligencia artificial, presentó recientemente Glob.AI, una plataforma que redefine la forma en que las organizaciones acceden a servicios tecnológicos.

Este nuevo modelo aspira a simplificar la integración de la inteligencia artificial en los negocios, permitiendo a las empresas desplegar servicios de IA de nivel enterprise de manera instantánea y paga solo por resultados obtenidos, sin costos asociados a horas hombre o recursos profesionales.

La propuesta de Globant se basa en la creación de los AI Pods, unidades de servicio compuestas por un conjunto de agentes de IA y supervisadas por expertos en la materia. Esta estructura no solo garantiza calidad en la entrega, sino que también permite a las empresas acceder a tecnología avanzada de forma ágil y eficiente.

Qué son los agentes de IA y su papel en la automatización empresarial

Los agentes de IA son herramientas diseñadas para ejecutar tareas específicas dentro de un flujo de trabajo y su popularidad crece en el campo empresarial debido a la necesidad de optimizar procesos. A diferencia de los chatbots, que generalmente responden a consultas de los usuarios, o los asistentes personales de IA, que pueden gestionar agendas o correos electrónicos, los agentes de IA en el contexto de Glob.AI pueden realizar tareas complejas y gestionarlas de manera autónoma bajo la supervisión de un humano.

Los agentes de IA en el contexto de Glob.AI pueden realizar tareas complejas. Shutterstock

Globant implemento este sistema en diversas industrias como medios, entretenimiento y finanzas, logrando resultados significativos. Por ejemplo, uno de los logros destacados fue la reducción de plazos contractuales de YPF en hasta un 40%, lo que resalta el impacto positivo de la automatización en la eficiencia operativa.

Beneficios concretos de los AI Pods para las empresas

La principal ventaja de los AI Pods es su flexibilidad y el enfoque en resultados, lo que plantea un cambio de paradigma en cómo las empresas consumen tecnología. A través de este modelo, los clientes pueden utilizar IA de forma agnóstica, eligiendo los modelos que mejor se ajusten a sus necesidades específicas. Además, al medir el consumo en tokens, se evita el desperdicio asociado a la sobreutilización de recursos en funciones que no aportan valor.

Además, el modelo de AI Pods presenta un incremento de productividad superior al 30% en comparación con los enfoques tradicionales que mezclan ingenieros y sistemas de IA. Este aumento en eficiencia no solo promete ahorros en tiempo y costos, sino también una mejora en la capacidad de respuesta de las empresas en un entorno cada vez más competitivo.

Tendencias en automatización y el futuro del trabajo

La llegada de plataformas como Glob.AI refleja una tendencia más amplia en el mundo empresarial: la automatización de procesos mediante el uso de tecnología de IA. Esta evolución no solo optimiza las operaciones existentes, sino que también abre la puerta a la posibilidad de abordar proyectos que previamente no eran viables por razones de costo o tiempo.

Las organizaciones que estén dispuestas a adaptarse a esta nueva forma de trabajo se posicionarán mejor en el futuro. El impacto de la adopción de estas tecnologías se manifiesta en una mayor productividad y en la capacidad de las empresas para enfocarse en la innovación, mejorando así su competitividad en el mercado global.

A medida que el interés en la inteligencia artificial y sus aplicaciones sigue creciendo, la proyección para el uso de AI Pods en los próximos años es alentadora. Con la promesa de una mayor eficiencia y resultados medibles, se espera que más organizaciones empiecen a adoptar este modelo para transformarse y mantenerse relevantes en un entorno altamente dinámico.