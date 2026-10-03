Renault salió a jugar fuerte en la calle. La automotriz desplegó una intervención especial en distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires para dar comienzo a una nueva edición de Renault Days, una campaña comercial que durante los primeros 10 días de octubre ofrecerá financiación y beneficios especiales para quienes compren un vehículo de la marca.

La acción combina publicidad en vía pública, soportes urbanos y plataformas digitales, pero también una batería de promociones destinada a acelerar las ventas.

En un mercado cada vez más competitivo y con una oferta creciente de marcas y modelos, Renault eligió poner en primer plano sus atributos tradicionales: más de 70 años de presencia en la Argentina, una red de más de 100 concesionarios y más de 170 puntos de servicio en todo el país.

Pero el principal argumento de la campaña está en el bolsillo. A través de Mobilize Financial Services, la financiera del grupo Renault, la marca ofrece financiación a tasa 0% nominal anual en plazos de 12, 18, 24 y hasta 30 meses para buena parte de su gama.

El Boreal, uno de los lanzamientos más recientes de la compañía, puede financiar hasta $ 30 millones en 12 meses, $ 27 millones en 18 meses, $ 20 millones en 24 meses y $ 14 millones en 30 meses. Para el Kardian, los montos llegan a $ 28 millones, $ 24 millones, $ 20 millones y $ 15 millones, respectivamente.

La promoción alcanza también a Arkana, Duster, Kangoo, Oroch, Kwid y Master, con distintos montos máximos según modelo y plazo. Para el Koleos, Renault mantiene una alternativa de hasta $ 35 millones en 12 cuotas fijas a una tasa del 9,9% TNA.

A eso se suma un incentivo adicional para dos de los modelos de la gama. Quienes adquieran un Boreal o un Kardian mediante la financiación de Mobilize podrán acceder a seis meses de seguro contra todo riesgo con franquicia del 5% bonificados, de acuerdo con las bases y condiciones de la promoción.

La ofensiva comercial se extiende además a Plan Rombo, que mantiene planes de ahorro de 84 a 120 cuotas y modalidades de financiación de hasta el 100% del valor del vehículo. Hay bonificaciones de cuotas para modelos como Oroch, Kardian y Kangoo, mientras que Renault Store suma alternativas de financiación a tasa 0% para distintos vehículos de la gama.

La compañía también busca monetizar la base instalada. A través de Renault Care Service, ofrece descuentos de hasta 25% en determinados services programados y de 30% en cambios de amortiguadores y correas de distribución. Los socios de Renault Le Club pueden acceder, además, a beneficios adicionales y financiación de hasta seis cuotas sin interés.

El mensaje que Renault busca instalar es, así, doble: trayectoria y cercanía por un lado; precio y financiación por el otro. La automotriz aprovecha los primeros días del mes para concentrar una serie de incentivos comerciales bajo una misma marca -Renault Days- que, según anticipó, tendrá nuevas ediciones y beneficios cada mes.

Hay, sin embargo, un elemento adicional en la elección del momento y del escenario que no pasa inadvertido.

La intervención de Renault en las calles porteñas coincide con la realización de la Expo Auto Chino, que se desarrolla este fin de semana en Buenos Aires y reúne a las principales marcas automotrices de origen chino que buscan ganar participación en el mercado argentino.

Es uno de los acontecimientos de este fin de semana, con la presencia de 27 marcas chinas, más de 100 autos y una concurrencia esperada en 20.000 personas. El viernes, en su jornada de apertura, desbordó.

Renault no participa de esa muestra. No obstante, se apalanca en ella, en una clásica estrategia de ambush marketing.