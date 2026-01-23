Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, ha revelado planes para desplegar una red de comunicaciones satelitales que entrará en competencia directa con Starlink de Elon Musk en el mercado mexicano y global. Sin embargo, la propuesta del dueño de Amazon no está dirigida al consumidor común.

La nueva red, denominada TeraWave, contempla el lanzamiento de 5,408 satélites que conformarán una infraestructura de comunicaciones con capacidades tecnológicas superiores. A diferencia de los servicios masivos de internet satelital actualmente disponibles, esta iniciativa apunta exclusivamente al segmento corporativo y gubernamental.

Cuáles son las características del internet satelital de Jeff Bezos

TeraWave ofrecerá velocidades de hasta 6 terabits por segundo en ambas direcciones, tanto para carga como para descarga de datos, disponibles en cualquier ubicación del planeta. El despliegue iniciará a finales de 2027 mediante una constelación que combinará satélites posicionados en órbita terrestre baja y media, interconectados a través de enlaces ópticos.

La capacidad operativa está proyectada para atender aproximadamente 100.000 clientes máximo, una cifra considerablemente menor comparada con los millones de usuarios que manejan plataformas como Starlink. Esta limitación refleja la naturaleza especializada del servicio propuesto por Blue Origin.

¿Jeff Bezos competirá contra Elon Musk y Carlos Slim?

La principal distinción entre TeraWave y Starlink radica en su público objetivo. Mientras el servicio de SpaceX, con más de 9,000 satélites en órbita y aproximadamente 9 millones de clientes, atiende tanto a consumidores individuales como a empresas y gobiernos, la propuesta de Bezos está diseñada específicamente para clientes corporativos.

Jeff Bezos lanza su propia plataforma de internet satelital y va detrás de Starlink de Elon Musk.

En tanto que los negocios de Carlos Slim no se ven afectados dado que el empresario opera en México aun con el servicio de internet tradicional, vía fibra óptica.

Blue Origin ha enfatizado que su red se orienta hacia centros de datos, instituciones gubernamentales y compañías que necesitan conectividad confiable para operaciones críticas. Dave Limp, CEO de Blue Origin y exejecutivo de dispositivos en Amazon, confirmó que se trata de un servicio de “grado empresarial”.