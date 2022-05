Invertir en Mercado Libre y Globant fue peor inversión que Bitcoin: cayeron más de 40%

El mundo de las criptomonedas se encuentra en una de sus peores crisis tras la caída del par Luna/Terra, Bitcoin perdió casi un 25% de su valor en el último mes, pero a pesar de eso sigue siendo más rentable que una inversión que parecía tener ganancias aseguradas: los unicornios argentinos .

El ejemplo más claro son MercadoLibre (MeLi) y Globant, dos empresas que perdieron más del 40% de su valuación en estos cinco meses que pasaron del 2022 contra el 37% que cayó Bitcoin en el mismo periodo .

Esto se debe principalmente a dos factores: la actual crisis en el mercado bursátil Nasdaq y la devaluación que sufren los activos argentinos por la situación económica del país .

El primero es un efecto que se vio replicado en la bolsa de Estados Unidos desde que empezó el año . En promedio los grandes tecnológicos cayeron un 30% desde noviembre del 2021, por lo que no sorprende que los dos unicornios argentinos tengan aún peores rendimientos.

cómo le fue a los unicornios argentinos en lo que va del año

Si se analiza su cotización teniendo en cuenta los últimos cinco meses, se puede ver como MercadoLibre cayó un 40% para posicionar su valor en u$s 800 por cada acción .

Este fue el rendimiento de MercadoLibre en lo que va del año.

Globant por su parte cayó un 35% y dejó su valor por acción en u$a 196. Esto pone el valor de las compañías en u$s 36.000 en el caso de MeLi (unos u$s 30.000 por debajo de su valor a principio de año) y u$s 7400 en Globant (unos u$s 5400 menos que su valor en diciembre) .



Cómo le fue a las criptomonedas en lo que va del año

En cuanto al mercado de las criptomonedas, si se toma a las dos principales criptos que hay en el mercado (Bitcoin y Ethereum) se puede ver como los rendimientos son similares y un poco más favorables para las criptomonedas .

Cómo ya se mencionó, Bitcoin pasó de cotizar unos u$s 48.000 a principio de año a u$s 30.000 actualmente, lo que representa una caída del 38% aproximadamente, mientras que Ethereum cayó de los u$s 3800 a u$s 17000, lo que representa una pérdida del 42% de su valor .

Así fue el rendimiento del Bitcoin en lo que va del año.

En cambio, si se va a otro tipo de altcoins como Solana o Cardano, se puede ver como en lo que va del año se perdió aún más valor (Solana perdió el 50% de su cotización tan solo durante la última crisis cripto de este mes) .