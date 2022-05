Se vienen nuevos unicornios: no dejan de crecer y son las nuevas máquinas de hacer millones en América latina

La pandemia del Covid-19 frenó la actividad de muchas industrias durante el 2020 y buena parte del 2021. Sin embargo, en paralelo aceleró la demanda de algunos sectores, sobre todo en lo que respecta a la revolución digital y tecnológica. Así, se vio un boom en el uso de plataformas de pago virtual, compra online, logística, entre otros rubros.

En ese marco, los fondos de Venture Capital (VC) se mantuvieron atentos a las oportunidades en esos segmentos e impulsaron un importante nivel de inversiones.

En el 2021 se crearon ocho unicornios argentinos que se sumaron a los ya conocidos MercadoLibre, Globant, Despegar, OLX y Auth0 (que entró al prestigioso club en 2019). Las nuevas empresas que lograron la valuación de US$ 1000 millones son Aleph Holding (firma dedicada a la publicidad online), Vercel (proveedora de software), Mural (software de colaboración digital), Bitfarms (del mundo cripto), Ualá (fintech) y Tiendanube (dedicada a dar soluciones para el e-commerce).

Además, en febrero de este año se dio a conocer que la fintech Technisys fue adquirida por SoFi Technologies por un monto de US$ 1100 millones; mientras que Satellogic, otro peso pesado del sector dedicado a la industria aeroespacial, estaría a un paso de convertirse en unicornio.

Esta tendencia no es exclusiva del año pasado, sino que para este 2022 las perspectivas también son positivas para los emprendedores de la Argentina y de toda la región. Además, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania corre la mirada de Europa y pone el foco, una vez más, en América latina.

Según Crunchbase, en las primeras dos semanas del 2022 las startups latinoamericanas levantaron más de US$ 450 millones, y los especialistas son optimistas con respecto a esta tendencia para lo que resta del año. Es que, hasta el momento, la región cuenta con 27 unicornios y existe un elevado nivel de startups que se encuentran en etapa de crecimiento.

Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor, habla de un 2021 "sin precedentes" en lo que respecta a la liquidez de capital en la Argentina y en América latina, ya que el financiamiento de startups se cuadruplicó. "Muchos de los nuevos unicornios resolvían cuestiones apremiantes durante el aislamiento obligatorio, como Tiendanube en e-commerce y Ualá en el ecosistema fintech", analiza la especialista para explicar el éxito de estos emprendimientos.

Santiago Sosa, fundador de Tiendanube, uno de los últimos unicornios argentinos.

Marta Cruz, cofundadora de NXTP Ventures, compara los niveles de movimiento de inversión de Venture Capital en la última década para explicar el desarrollo exponencial que se vio en América latina el año pasado. "Si nos ponemos a pensar que en el 2011 el total de inversiones en VC en la región era de US$ 143 millones y que finalizamos el 2021 con US$ 15.700 millones es realmente increíble el crecimiento acelerado que se registró", detalla. Para explicar este boom, la creadora de esta plataforma de acompañamiento de startups de base tecnológica habla de la transformación digital de las corporaciones, PyMEs y hasta los microemprendimientos en el marco de la pandemia.

En el caso de la Argentina en particular, el total de capital derramado aproximadamente en compañías locales fue de US$ 1300 millones y se ve un mayor interés por invertir en firmas de B2B porque el 66,3 por ciento de ese total fue en este segmento.

Cómo será el 2022

Diego González Bravo, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap), estima que en este 2022 se registrará un buen nivel de actividad en lo que respecta a inversiones y movimiento de capital. A partir de la información recibida por la entidad al primer trimestre del año, ya se observa una tendencia positiva en la región.

En cuanto al escenario político y económico a nivel global, con la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia como los principales aspectos que atraviesan al ecosistema, el especialista aclara que la coyuntura afectará de manera dispar a las startups según el rubro y el tipo de compañía. "Por caso, Satellogic, que le provee imágenes al gobierno ucraniano, está teniendo un buen nivel de actividad y en ese sentido su acción subió como consecuencia de la guerra. Sin embargo, a otras compañías este conflicto las puede perjudicar", considera.

Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor, habla de un 2021 "sin precedentes" en lo que respecta a la liquidez de capital en la Argentina y en América latina.

Para Bearzi, los emprendedores siguen teniendo múltiples oportunidades en la región, ya que quedan desafíos estructurales por resolver. "Hay un mercado más educado en cuestiones tecnológicas, que está más acostumbrado a lo digital, y eso continúa generando demanda de emprendedores, hay un mercado ávido de recibir soluciones", considera. Por eso, la directora de Endeavor cree que muchas de las inversiones en startups se darán en compañías tecnológicas aplicadas a distintas industrias. Healthtech, edtech, agrotech y fintech son los rubros que los fondos mirarán en este 2022, según su perspectiva. "Además, en la Argentina hay un ecosistema muy robusto, y habrá más oportunidades en la tokenización de distintos activos", adelanta Bearzi en ese sentido.

"Es probable que el VC siga mirando con cariño a la región porque tenemos un territorio libre de los conflictos bélicos. Eso nos posiciona mejor que otras zonas. Si bien habrá una desaceleración respecto del 2021 seguirá habiendo movimiento de capital en América latina en este 2022", estima Bearzi.

"Las proyecciones para el 2022 son muy favorables, ya que en los últimos años han venido muchos fondos extranjeros con interés en la región", detalla Cruz, de NXTP Ventures. Según explica, esto generó que las compañías que consiguen capital con inversores locales o regionales tienen la posibilidad de tener inversores internacionales en las siguientes rondas como las B, C y hacia adelante. "No tengo dudas de que van a aparecer nuevos unicornios, ya hay algunas empresas en la mira", avisa. De todas maneras, para Cruz lo importante no es solo eso sino que las compañías que se están desarrollando desde la Argentina para toda la región van a seguir creciendo, ya que hubo buenas rondas de capital, tanto de las grandes como de capital semilla y etapas iniciales.

"Por su parte, hay nuevos fondos en América latina y en la Argentina, muchos de ellos creados por otros emprendedores. Por eso, mi visión es que seguirá muy activo el ecosistema", adelanta.

En lo que respecta a las inversiones, Cruz considera que los ángeles están invirtiendo de forma directa en startups y, al mismo tiempo, a través de vehículos como gestores profesionales. Es decir que invierten en fondos para acceder a un portfolio más curado y de alguna manera a tener un menor riesgo. Algunos de los rubros que concentran la atención de estos fondos tienen que ver con los segmentos que más conocen, aquellos en los que pueden aportar también contactos, conocimiento, como las fintech, edtech, logística, entre otros.

Por su parte, Cruz opina que el contexto global afecta a los emprendedores pero no necesariamente los retraerá. "Las startups tienen una gran capacidad de visión a largo plazo y de resiliencia, entonces siguen encontrando oportunidades", considera.

Startups en primera persona

Después del boom de unicornios visto en el 2021, son muchas las empresas oriundas de América latina que se encuentran en etapas de crecimiento y que se encaminan a lograr la esperada valuación de US$ 1000 millones. Mientras tanto, también aparecen distintos jugadores con una proyección de desarrollo que se vio apalancada por la pandemia del Covid-19, entre otras variables.

Borja Martel Seward y Marcelo Cavazzoli, fundadores de Lemon.

Según Endeavor, algunas de las compañías que estarán en el centro de la escena en los próximos años son Lemon, en el mundo cripto; Karvi, un marketplace de autos; Alkemy, una plataforma que busca contribuir al crecimiento de las compañías latinoamericanas para que puedan exportar sus servicios al mundo; Bricksave, que tiene como objetivo dar acceso a inversiones seguras en real estate a nivel global; y Nulinga y Filadd, en el nicho educativo. De acuerdo con la organización, las compañías son prometedoras porque están transformando las industrias en las que operan y buscan resolver problemas a gran escala. Además, cuentan con una facturación de más de US$ 500.00 anuales.

Lemon, por caso, fundada por Marcelo Cavazzoli y Borja Martel Seward, ya cuenta con 500.000 usuarios en la Argentina y ya se encuentra operativa en Brasil, por lo que apuesta por la expansión regional. "Logramos tener el producto correcto en el momento correcto", interpreta Cavazzoli sobre el boom de la billetera virtual que se fundó, oficialmente en el 2020 -aunque su prototipo se gestó entre el 2018 y el 2019, cuando todavía el mundo de las criptomonedas era incipiente en el país. La app, que ofrece una tarjeta de débito Visa, permite hacer transacciones y recibir el 2 por ciento en cashback de Bitcoin.

"En la Argentina la adopción cripto es mayor que en toda la región, es el mejor país para hacer un producto así", analiza uno de sus creadores. "Este año vamos a lanzar nuevos servicios para fusionar el ecosistema cripto con el mundo tradicional", adelanta Cavazzoli. Para financiar ese crecimiento, tanto territorial como en los servicios ofrecidos y en la estructura interna, la empresa tiene en carpeta futuras rondas de inversión, luego de concretar la serie A el año pasado.

"A fines del 2021 crecimos exponencialmente, más de 36 veces, no solo en usuarios sino en volumen del equipo, pasamos de ser cinco personas en un departamento, que era mi casa, a más de 220 colaboradores trabajando", compara el cofundador sobre la evolución de este emprendimiento. Es que durante el 2020, en plena pandemia del coronavirus, para avanzar en el desarrollo de la startup los cinco miembros iniciales del equipo decidieron pasar el aislamiento obligatorio juntos. "Nos fuimos a vivir todos juntos e hicimos cuarentena en San Martín de los Andes, el ‘Cripto Valley' y logramos construir las bases de la compañía", recuerda.

Las startups argentinas atrajeron US$ 1300 millones en inversiones de riesgo, con 6 rondas de capital de riesgo de más de US$ 50 millones. Fuente: LAVCA

Joaquín Olmedo, de Filadd, destaca que en el corto y mediano plazo el emprendimiento que ayuda a los estudiantes a obtener su título universitario -con un apoyo busca afianzar su operación en la Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Los cursos incluyen material audiovisual, documentos de descarga y ejercicios en línea. El principal diferencial es la estrategia de acompañamiento, en la que los alumnos reciben un tratamiento personalizado en función de sus necesidades académicas.

"Nuestro plan es, principalmente, desarrollar el mercado de Brasil", explica Olmedo para enfocarse en los países en los que ya tiene presencia. En paralelo, el fundador del emprendimiento comenta que este año también se lanzarán cursos de apoyo para distintas materias universitarias en Chile.

Con respecto a las rondas de inversión, la startup no se encuentra levantando dinero actualmente. "Estamos en proceso de armado de equipo y de ejecución de la última ronda concretada hace seis meses para afianzar el producto y el servicio", expresa Olmedo y adelanta que en los próximos 12 meses prevén armar la serie A.

En tanto, a la hora de analizar la actividad de las inversiones de VC en la región, el fundador de Filadd sostiene que los inversores más sofisticados le están dando un voto de confianza a América latina. "Esto es porque hay oportunidades y emprendedores que están haciendo las cosas bien. Hay que seguir mirando globalmente, no quedarse en vender en un propio país sino diversificarse y buscar mercados competitivos", interpreta.

"Si bien se viene un año duro en cuanto a la inversión de riesgo y la liquidez en todo el mundo, ya que hay incertidumbre por el escenario global, los fondos siguen mirando a la región", concluye.

La versión original de esta nota se publicó en el número 340 de revista Apertura.