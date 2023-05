"Fue una hora de locura": la confesión de Bill Gates que todos sospechábamos

Bill Gates fue uno de los pioneros en el desarrollo de Microsoft. Junto a Paul Allen, su amigo de la infancia, abrieron paso hacia un sorprendente inicio avasallador de la tecnología informática.

Si bien hoy en día es una de las compañías mejor posicionadas a nivel global , sus comienzos tuvieron algunas fallas que lo "molestaron".

"La degradación sistemática de la usabilidad de Windows" , fue el mail que envió el multimillonario -que en aquel entonces oficiaba como presidente- al vicepresidente de la División de Plataformas de la compañía, Jim Allchin .

El hecho ocurrió hace 20 años. El inconveniente que sufrió Gates nació en su afán de intentar descargar Movie Maker (editor de videos) y Microsoft Plus Digital Edition, dos productos actualizados en aquellos tiempos.

Bill Gates: ¿cuáles fueron los problemas en los inicios de Microsoft?





" Decidí descargar Moviemaker y comprar el paquete Digital Plus , así que fui a Microsoft.com. Tienen un espacio de descargas, así que allí me fui", inició el relato plasmado en el correo electrónico del magnate.



"Luego, las primeras cinco veces que usé la página se agotó el tiempo de espera y este sitio web es tan lento que es inutilizable", amplió.

Gates, conocido también por sus predicciones, quería que el sistema para descargar "Movie Maker" sea más ágil. Cuando no encontró el producto en las cinco descargas más populares, intentó llevar a cabo este proceso a través del cuadro de búsqueda de Microsoft.

"Escribí moviemaker. Nada (...) Así que me di por vencido y envié un correo a Amir Majidimehr [responsable de la División de Medios Digitales de la compañía] y le dije: ‘¿dónde está esta descarga de Moviemaker? ¿Existe?'" , alertó.



Microsoft: ¿Bill Gates pudo descargar Windows Movie Maker?





Según reconoció más tarde, Gates estaba realizando la búsqueda de forma errónea. En vez de escribir "moviemaker", tenía que redactarlo en el cuadro de búsqueda, pero de forma separada: "movie maker".

La sugerencia no prosperó. "Es como un rompecabezas que tienes que resolver. Me dijo que fuera a Windows Update e hiciera un montón de conjuros. ¿Por qué debería tener que ir a otro lugar y hacer un escaneo para descargar Moviemaker?" , manifestó.



Inmediatamente, el sistema de su computadora, con Windows XP, debió reiniciarse, hecho que no fue agradable para Bill Gates. Cuando pudo iniciar la descarga, señaló que "es rápida, pero la instalación tarda muchos minutos. Es increíble lo lento que es" .



Así el filántropo vivió en carne propia la experiencia de miles de usuarios. "Después de más de una hora de locura y de hacer mi lista de programas basura y de estar asustado y de ver que Microsoft.com es un sitio web terrible... no he ejecutado Moviemaker y no tengo el paquete Plus" , concluyó -preocupado por los servicios de la compañía-.