Son gratis y te preparan para los mejores trabajos: 3 cursos para ser el próximo Bill Gates

El sector tecnológico crece a pasos agigantados y cada vez más empleadores buscan perfiles que tengan los conocimientos digitales necesarios para prosperar en un entorno de trabajo moderno, a menudo híbrido o remoto.

Microsoft, la mega compañía dedicada al desarrollo de softwares, está al tanto de la falta de mano de obra calificada en este rubro y lazó una variedad de certificaciones que pretenden capacitar a estudiantes en datos, inteligencia artificial y las tecnologías de la nube.

Los contenidos son gratuitos y en línea, lo que permite que cualquier persona pueda acceder a ellos. A continuación, todos los detalles.

Cursos gratis de Microsoft: datos, inteligencia artificial y seguridad

Microsoft Learn es la plataforma de la ex empresa de Bill Gates que brinda cursos y capacitaciones en temáticas vinculadas a la tecnología. En ella, llama la atención la de "Aspectos básicos de Microsoft Azure: Descripción de los conceptos de nube".

Se trata de un módulo para principiantes que trata aspectos como los conceptos de la nuble, los modelos de implementación y la comprensión de la responsabilidad compartida en la nube.

Por otro lado, Microsoft también ofrece la posibilidad de interiorizarse en las tecnologías del momento con su curso de "Microsoft Azure AI Fundamentals: Introducción a la inteligencia artificial". La ventaja de esta capacitación es que no requiere de requisitos previos y tiene una duración total de 1 h 12 min.

Si estas opciones no bastan, el gigante tecnológico también cuenta con un curso de "Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals", que desarrolla temas como la confianza cero, la residencia de datos, la responsabilidad compartida, el rol de los proveedores de identidades, etc.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratis de Microsoft?

Para acceder a las certificaciones de Microsoft, los usuarios tienen que seguir estos pasos:

Iniciar sesión en Microsoft Learn y crear un perfil de estudiante.

Elegir la certificación adecuada y clickear el botón de "inicio". Reclamar el examen gratuito ¡y listo!

Para más información, los interesados pueden ingresar al siguiente link: https://learn.microsoft.com/es-es/certifications/student-training-and-certification?wt.mc_id=directstudent_twitterspain_paidsocial_wwc&ocid=AID3057234_TWITTER_oo_spl100003804069122