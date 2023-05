Bill Gates descifró cómo ganar millones de dólares con una página que todos usamos

Desde el fraude en los ensayos escolares hasta el reemplazo completo del ser humano en el trabajo, la inteligencia artificial (IA) abrió paso a largas y complejas discusiones entre expertos. Para algunos, sin embargo, trajo fortunas en cuestión de horas.

Este último caso representa al ex director ejecutivo de Microsoft Bill Gates, quien en dos días ganó lo que un trabajador promedio de Estados Unidos recibiría en 64 mil años. La razón: una acertada inversión en OpenAi, la empresa que creó el chatbot basado en IA (ChatGPT) que es furor en todo el mundo.

Bill Gates: ¿Cómo se hizo rico con ChatGPT?

Bill Gates, fundador y ex director ejecutivo de Microsoft.

La semana pasada, el multimillonario recibió la noticia de que las acciones de Microsoft subieron un 9%, lo que valorizó sus tenencias por u$s 2.000 millones.

Este fenómeno responde a la apuesta que hizo Microsoft por el desarrollo de la empresa creadora de ChatGPT. Acorde a la revista Fortune, las inversiones de la ex empresa de Gates en OpenAi sumaron u$s 1.000 millones, u$s 2.000 millones y u$s 10.000 millones en tres lapsos.

De esta manera, con sus participaciones en Microsoft, el filántropo e inversionista estadounidense ganó lo que alguien tardaría más de 60 mil años de trabajo en obtener en tan sólo 48 horas.