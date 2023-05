Esta tarjeta se consigue gratis y pagas muchísimo menos en casi todo: qué ofertas hay en mayo

En el último tiempo, las billeteras virtuales de criptomonedas ganaron terreno al presentarse como una alternativa interesante de ahorro e inversión; lejos de las restricciones y las incertidumbres locales.

Para incentivar el uso de estas herramientas, las fintechs argentinas como Belo ofrecen reintegros en criptomonedas por las compras realizadas con la tarjeta adherida, al igual que una variedad de descuentos. A continuación, las mejores propuestas.

Ofertas y descuentos con la tarjeta Belo

En primer lugar, todos los lunes Belo ofrece descuentos del 25% en pagos "contactless" para las sucursales de Jumbo, Disco o Vea. La promoción es válida para las compras con la belo Mastercard® desde la web, con entrega los días lunes, e incluye un tope de reintegro de $ 2.500 por consumo.

El 25% también se mantiene para las sucursales físicas de Farmacity, Simplicity, Get The Look y The Food Market. Nuevamente, el beneficio aplica para pagos realizados bajo la metodología "contactless", pero es válido hasta el 31 de mayo. En este caso, el tope de reintegro es de $900 por día en la primera compra.

Las rebajas también alcanzan a las empresas proveedoras de un servicio de movilidad como Cabify. En este sentido, los usuarios que paguen con la belo Mastercard y usen el código MASTER50 accederán a un 50% de descuento en sus primeros 5 viajes, con un tope de reintegro de $ 800.

Para quienes ya tenían un usuario en Cabify, el descuento es del 30% y hace falta aplicar el código MASTERMAY. Para esta ocasión, el reintegro es de hasta $ 500 en 3 viajes por mes.

¿Qué es la tarjeta Belo y cómo la saco?

La belo Mastercard es una tarjeta prepaga que te permite hacer uso de tus pesos o criptomonedas para pagar en cualquier negocio físico o virtual que acepte Mastercard.

Se obtiene de forma totalmente gratuita desde la app de Belo y permite usar directamente las monedas digitales sin convertirlas previamente a moneda local.