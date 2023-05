Dos argentinos inventaron la solución al mayor problema de Mercado Libre y otros gigantes: cómo lo hicieron

El sector tecnológico crece a pasos agigantados y ofrece un sinfín de oportunidades laborales con las mejores condiciones del mercado: modalidad remota, horarios flexibles y sueldos competitivos.

Sin embargo, hay un problema a nivel mundial y es que escasea la mano de obra calificada en habilidades digitales y tecnológicas. Acorde a los datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), en el territorio nacional hay entre 5.000 y 10.000 posiciones IT sin cubrir en una industria donde el total de trabajadores ronda los 140.000 y que, durante 2021, fue la que más creció con más de 15.500 nuevos puestos de trabajo.

Frente a esta situación nació Teamcubation, la start up argentina que actúa como "puente entre la educación y el trabajo", puesto que acelera el training de los programadores junior contratados por las compañías para que se incorporen rápido a grandes proyectos de éstas. A continuación, todos los detalles.

Entrenamiento para programadores: ¿Qué es Teamcubation?

Los orígenes de Teamcubation se remontan al 2020, año donde la pandemia del COVID -19 golpeó a todo el mundo y desató una transformación digital sin precedentes.



Durante ese período, Diego Jolodenco y Mariano Wechsler comenzaron a cranear y buscar financiamiento para el proyecto que pretende resolver un problema que atraviesan todas las empresas (tanto digitales como las tradicionales): la falta de talento IT y la carencia de experiencia en los recién graduados, lo que consecuentemente afecta en el proceso de contratación.

Para lograr su cometido, la firma ofrece un servicio de entrenamiento de 6 meses donde los talentos senior de Teamcubation entrenan a desarrolladores juniors de diversas compañías con proyectos reales. Ese training es guiado por un software que mide en datos la evolución de cada junior.

"Creamos un modelo nuevo que hasta ahora no existía", reveló Jolodenco y agregó: "Nuestro proceso no es comparable a un curso. Es la diferencia que existe entre saber y saber hacer. Con nosotros no aprenden a programar, ya saben, lo que logran es desarrollar la experiencia necesaria para ser programadores profesionales, coordinados y guiados por nuestros seniors y siguiendo nuestra metodología".



Teamcubation: financiamiento, clientes y proyectos a futuro

Por el momento, Teamcubation participó de una sola ronda de inversión en la que participaron fondos como Alaya, FJ Labs, Mr. Pink y Opera Ventures, entre otros.

"Logramos captar la atención de varios inversores con los que alineamos la visión de negocio que teníamos. Un modelo hoy rentable que es el servicio de entrenamiento que brindamos y que le da soporte a un modelo exponencial que es ofrecer nuestro programa de entrenamiento, nuestra metodología y la plataforma de métricas como software as a service", señaló Wechsler.

La firma también cautivó al gigante de e-commerce Mercado Libre, que se suma a lista de clientes junto con empresas como Agrotoken, RSK, BYMA, entre otras.

El marketplace más famoso de Argentina también colaborará para llevar el negocio de Teamcubation al exterior, puesto que ambas partes acaban de cerrar un acuerdo para entrenar equipos de desarrolladores junior en Colombia y Brasil.

Así, la empresa de Diego Jolodenco y Mariano Wechsler busca expandir su servicio e invitar a más compañías a que sean parte de la solución, contratando talento nuevo y reduciendo el gap existente entre el mundo académico y el mundo del trabajo.