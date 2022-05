Esta empresa paga u$s 16.000 en mano y busca empleados argentinos ya

El trabajo remoto se asentó como una modalidad laboral normalizada con la pandemia de coronavirus, mientras que la crisis económica que se vive en el país lo volvió una de las formas más rentables de trabajar .

Esto se puede ver en la búsqueda laboral que lanzó la empresa estadounidense 37signals, que busca programadores para ampliar su equipo de trabajo en algunos de sus productos y ofrece salarios de casi u$s 200.000 en estos puestos .

Qué buscan en 37signals

Según compartieron desde la empresa, buscan trabajadores especializados en el desarrollo web full-stack con experiencia en los lenguajes HTTP, HTML, JavaScript y CSS.

Los sueldos para estas posiciones son de u$s 165.410 anuales, unos u$s 13.000 mensuales, para los programadores junior y de u$s 189.819 anuales, unos u$s 15.000 mensuales, por para los senior .

Este número se calcula con el pago que se le realiza a los programadores radicados en San Francisco, donde opera la empresa, mientras que se asegura que no cambiará el pago sin importar de dónde sea el aplicante.

Cómo aplicar a los puestos

Para aplicar a esta posición es necesario entrara en la oferta de trabajo publicada en la plataforma Workable por la empresa. Allí estará la opción de enviar una postulación, la cual incluye el CV del aplicante y una carta de presentación de 500 palabras .

La fecha límite para postularse es el 6 de junio, mientras que el proceso de selección se realizará hasta el 17 de ese mismo mes. A partir de allí se realizarán entrevistas particulares que buscarán probar el conocimiento técnico de los postulantes .

Cabe destacar que a este último proceso solo llegan unas 10 personas por búsqueda laboral, mientras que se abonan unos u$s 500 por el simple hecho de participar de estas entrevistas .

El objetivo de la empresa es poder contar con estos puestos ocupados para mediados de julio, mientras que avisaron sobre la imposibilidad de realizar un feedback personalizado debido a la gran cantidad de aplicantes que se presentan al año.