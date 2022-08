El iPhone 14 está a punto de salir al mercado: ¿qué novedades trae y cuánto cuesta?

Cada otoño, Apple presenta nuevos modelos iPhone y este 2022 se esperan cuatro nuevos teléfonos, dos de los cuales serán modelos estándar y más accesibles: iPhone 14 y iPhone 14 Max. Los otros serán los modelos de gama alta: iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max .

Aunque hace ya varios meses se escuchan rumores sobre este nuevo smartphone de Apple, las filtraciones van aumentando a medida que nos acercamos a la fecha. Además, estas especulaciones se intensificaron desde que se dio a conocer el nuevo sistema iOS 16, el cual se estrenará con la salida del iPhone 14.

Conocé todos los detalles del nuevo iPhone 14 Pro y Pro Max, y su posible fecha de lanzamiento.

Por la crisis del dólar se rompieron los precios de tecnología: un iPhone ya se vende a $ 1 millón

Ni iPhone, ni Samsung: estas son las 5 marcas de celulares que le "pasan el trapo" a los smartphones más conocidos

IPHONE 14: CÓMO SERÁ EL ÚLTIMO MODELO DE APPLE

Al igual que con la línea de iPhone 13 Pro, este año se espera que los modelos iPhone 14 Pro tengan 6,1 pulgadas así como el iPhone 14 Pro Max sea de 6,7 pulgadas. Los rumores sugieren que habrá algunas diferencias de diseño importantes entre los modelos de iPhone 14 Pro y los modelos estándar de iPhone 14, ya que Apple está introduciendo cambios en la cámara Face ID.

En lugar de una muesca, se rumorea que los modelos de iPhone 14 Pro incluirán dos recortes de pantalla. Un recorte en forma de píldora albergará el proyector de puntos Face ID y otros componentes. Además, contará con un segundo recorte circular que acomodará la cámara frontal. Se espera que los modelos no Pro continúen teniendo una muesca estándar como en sus versiones anteriores.

Además, los rumores sugieren que los modelos de iPhone 14 Pro podrían obtener un chip A16 actualizado, mientras que los modelos que no son Pro continúan usando el chip A15 en la línea actual de iPhone 13. Si sucede, será la primera vez que Apple ponga un chip más rápido en un modelo de iPhone Pro . Con dispositivos anteriores, tanto los iPhone estándar como los Pro usaron el mismo chip.

Se espera que Apple use el chip Snapdragon X65 5G de Qualcomm , que es el primer módem 5G de 10 gigabits con velocidades de conectividad más rápidas y mejoras de conectividad. Junto con el X65, se espera que Apple presente nuevas funciones de emergencia basadas en satélites que permitirán a los usuarios enviar mensajes de texto en situaciones de emergencia e informar accidentes sin cobertura celular.

DE QUÉ MATERIAL ESTARÁ HECHO

Los modelos de iPhone 14 Pro podrían tener un chasis de titanio, que sería una actualización del acero inoxidable utilizado para el iPhone 13 Pro . El titanio también diferenciaría al iPhone 14 Pro de los modelos del 14 que se espera que continúen usando un chasis de aluminio.

Se espera una apariencia similar a la versión 12, con unas esquinas en ángulo en vez de redondeadas y un mayor grosor general del terminal. Eso sí, se espera que el módulo de la triple cámara pase a estar más integrado en la trasera, sin protuberancia en las lentes pero con un tamaño mayor, según los moldes que han filtrado.

MEJORAS EN LA CÁMARA

Se espera que Apple presente una cámara de 48 megapíxeles y capacidades de grabación de video de 8K. También podría haber algunas mejoras en el teleobjetivo, y es posible que veamos una mejor cámara Ultra Wide. La cámara ancha de 48 megapíxeles, las mejoras en el teleobjetivo y el escáner LiDAR seguirán siendo características exclusivas de Pro. En cuanto a la cámara frontal, todos los modelos podrían obtener una lente mejorada con una apertura más amplia y capacidades de enfoque automático.

Esto traerá un importante cambio en el diseño frontal, ya que se incluirá un agujero para la cámara delantera, que reemplazará al tradicional notch que Apple ha mantenido tantos años y cuyo tamaño se ha reducido en los actuales iPhone 13. Eso, sumado a unos marcos más finos, aumentaría el aprovechamiento del frontal.

CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL IPHONE 14

Según acostumbra Apple cada año, lo más probable es que el iPhone 14 y todas sus variantes sean presentados a mediados de septiembre de 2022. Suele celebrarse los martes, así que el 6 y 13 de ese mes son las fechas donde habrá mayor especulación.

QUÉ PRECIO TENDRÁN