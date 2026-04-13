Apple ha confirmado el cierre definitivo de su tienda en Towson, Maryland, programado para junio de 2026. La medida, que incluye otras dos ubicaciones en centros comerciales con dificultades económicas, ha generado una fuerte controversia. El motivo principal es que el local de Towson marcó un hito histórico al ser el primer punto de venta de la firma en sindicalizarse en Estados Unidos. La compañía justifica la decisión señalando el deterioro de los espacios comerciales y la salida de otros minoristas. Mientras los empleados de las tiendas en Trumbull Mall y North County Mall tienen traslados garantizados, el personal de Towson deberá postularse a nuevas vacantes. Esta distinción ha despertado sospechas sobre las verdaderas razones detrás del cese de operaciones. La International Association of Machinists and Aerospace Workers, que representa a los trabajadores de Towson, rechazó tajantemente la versión oficial. Según declaraciones recogidas por Yahoo Finance, el sindicato califica el cierre como un “esfuerzo cínico” para desmantelar la organización. Aseguran que el argumento del convenio colectivo es una falacia y ya evalúan acciones legales para proteger a sus miembros. Por su parte, los empleados perciben este trato diferencial como una represalia directa por su activismo laboral. Mientras Apple insiste en que la clausura responde a una optimización comercial lógica, la organización sindical sostiene que se están vulnerando derechos adquiridos, lo que ha generado un clima de incertidumbre en el sector tecnológico estadounidense. El cierre resulta inusual dada la rentabilidad de estos espacios. Datos de Shopify revelan que las Apple Store generan más de 5,500 dólares por cada 0.09 metros cuadrados, superando ampliamente el promedio del sector. El valor del servicio presencial, especialmente a través del “Genius Bar”, sigue siendo un diferencial crítico frente al soporte digital tradicional. Esta relevancia se apoya en un ecosistema robusto con más de 2,200 millones de dispositivos activos y una retención de usuarios del 92%, la tienda física es el punto de contacto clave. En 2025, el índice Net Promoter Score de Apple alcanzó los 61 puntos, evidenciando una lealtad de marca que depende, en gran medida, de la experiencia directa en sus locales. El caso de Towson se perfila ahora como un precedente fundamental para el futuro del trabajo en las “Big Tech”. Mientras otras tiendas sindicalizadas, como la de Oklahoma City, permanecen abiertas, el desenlace de Maryland determinará el alcance real de la protección laboral frente a las decisiones estratégicas de las corporaciones globales.