Un gigante chino invierte en la Argentina para pelear el negocio de los celulares a Moto y Samsung

La empresa china BBK Electronics, que produce la marca de celulares Oppo, tendría en sus planes expandirse y abrir una planta de fabricación en la Argentina y Tierra del Fuego sería el lugar elegido.

La compañía asiática estaría interesada en trabajar en el sur argentino para ofrecer su línea de celulares Oppo, una de las marcas que comercializa la empresa junto con OnePlus, Vivo y Realme. Anteriormente, otra empresa china puso pie en el país. Se trata de Xiaomi, quien incluso trajo una store oficial a la Argentina. La posible llegada de la marca al país se enmarca, entonces, en un proceso más longevo de apertura de marcas chinas al mundo.

Buscar trabajo en Argentina: las cuatro formas que más sirven para encontrar cualquier puesto



Los inversores de Bitcoin piden socorro y que el gobierno empiece a regular: qué quieren cambiar



En estos días BBK está conociendo el país en el marco de una visita de negocios, donde se terminaría de decidir si finalmente la compañía comercializará sus equipos en suelo argentino.

Si al final desembarca en la Argentina, BBK y sus marcas deberán socavar el dominio de Samsung y Motorola, que concentran el 84% del mercado, según la consultora Carrier y Asociados. "Hay que invertir mucho en marketing para pelear con los líderes. En caso de apostar al 17% restante, ahí está poblado, con Alcatel, TCL, Nokia, luego Xiaomi y ahora Oppo", explicó en diálogo con Infotechnology Enrique Carrier, director de la consultora.

Sus perspectivas globales, sin embargo, parecen acompañar. BBK tiene a tres de sus marcas entre las cinco más vendidas del mundo en el mercado de teléfonos móviles "inteligentes". De acuerdo con el último informe de la consultora Canalys, en el primer trimestre de 2022 Samsung tuvo el 24% de las ventas totales de "smartphones", seguido por Apple con el 18%. El tercer lugar es para otra asiática, Xiaomi, con el 13%; y luego vienen Oppo/One Plus (Canalys incluye en Oppo los envíos de One Plus) con el 10%, y Vivo, con el 8% .

Bitcoin, criptomonedas y la profecía autocumplida: volvió el mercado bearish y caen todas las monedas



Imperdibles bodegones de la Ciudad de Buenos Aires que tenés que conocer sí o sí



Los tres mejores modelos de Oppo

Este anuncio genera muchas expectativas en los fanáticos de Oppo, ya que desde hace tiempo se espera la llegada oficial de este tipo de celulares a la Argentina para su comercialización.

El modelo que seguramente causará más revuelo si se presenta en el país es el Oppo Find X5 Pro, el único celular de la empresa que cuenta con la última generación de procesadores (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1) y uno de los mejores a nivel fotográfico.

Oppo Find X5 Pro.

Otro de los más llamativos que podría llegar al país es el Oppo Reno8 Pro+, un dispositivo que cuenta con un procesador de generación anterior (MediaTek Dimensity 8100-Max) pero con un nivel fotográfico similar al del modelo principal de la marca .



Oppo Reno8 Pro+.

Por último, también llama la atención el Oppo K10 5G, un celular de gama media que se destaca por sus 8GB de memoria RAM y una cámara de 48 megapíxeles que le hace competencia a los celulares más importantes .



Oppo K10 5G.