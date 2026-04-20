La empresa tecnológica Apple Inc anunció que su actual director ejecutivo, Tim Cook, dejará el cargo en septiembre de 2026 para asumir la presidencia ejecutiva del consejo, mientras que John Ternus será el nuevo CEO, como parte de un proceso de sucesión de largo plazo aprobado por unanimidad. A partir del 1 de septiembre de 2026, Ternus actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware tomará el liderazgo de la compañía, mientras que Cook permanecerá durante el verano para facilitar una transición ordenada. “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple”, afirmó Cook, quien destacó que Ternus “es un visionario” y “la persona indicada para liderar a la empresa hacia el futuro”. Por su parte, Ternus aseguró que asume el cargo con “profunda gratitud” y subrayó que continuará con la misión de la compañía, tras haber trabajado durante años bajo el liderazgo de Cook y del cofundador Steve Jobs. El cambio también implicará ajustes en el consejo de administración: Arthur Levinson dejará su rol como presidente no ejecutivo para convertirse en director independiente principal, mientras que Ternus se integrará al consejo. Levinson reconoció el papel de Cook al frente de la empresa y respaldó la designación de Ternus como sucesor, al considerar que cuenta con la experiencia técnica y liderazgo necesarios para dirigir a la compañía. Durante su gestión iniciada en 2011, Cook lideró una expansión sin precedentes de Apple. Bajo su dirección, la compañía elevó su valor de mercado de aproximadamente u$s 350 mil millones a u$s 4 billones y casi cuadruplicó sus ingresos anuales, que superaron los u$s 416 mil millones en el año fiscal 2025. Asimismo, impulsó nuevas líneas de negocio y productos como Apple Watch, AirPods y Vision Pro, además de fortalecer el segmento de servicios que superó los u$s 100 mil millones y consolidar la transición hacia chips diseñados por la propia empresa. Cook también reforzó la estrategia en temas como privacidad, sustentabilidad y accesibilidad. Durante su gestión, la compañía redujo su huella de carbono en más de 60 por ciento frente a niveles de 2015, al tiempo que amplió su presencia a más de 200 países y territorios. En tanto, Ternus quien ingresó a Apple en 2001 ha liderado el desarrollo de hardware en productos clave como iPhone, Mac, iPad y AirPods, además de impulsar innovaciones en materiales, eficiencia energética y durabilidad. El directivo también ha estado detrás de nuevas generaciones de dispositivos, incluyendo la reciente línea de iPhone 17 y avances en computadoras Mac, lo que consolidó su perfil como uno de los principales arquitectos tecnológicos dentro de la empresa.