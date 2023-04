El cepo importador ya le pega a los repuestos de computadoras: son cada vez más difíciles de conseguir

La suba de aranceles a la importación de computadoras -que comentamos acá- es la punta del iceberg de las dificultades que las empresas del sector están teniendo desde hace tiempo, dado que cada vez es más difícil obtener divisas para traer equipos al país. Lo que, claro, afecta a los precios (ver esta nota), como sucedió de manera dramática tras el aumento de los aranceles recién mencionados.



Como muestra de las dificultades de las que hablo, basta un botón. Gigabyte, una empresa fabricante de hardware con sede en Taiwán, más conocida por sus placas base, era el único importador que daba un servicio de RMA en el país. De esta manera, tanto resellers como clientes finales podían acercarse a la sede de Nuñez, CABA, para que técnicos de la empresa les solucionen cualquier problema que tuvieran con alguno de los productos de esta marca, como motherboards y placas de video.



Pero se acabó lo que se daba. A principios de la semana que acaba de terminar, la compañía informó -a través de sus redes sociales locales- que decidieron discontinuar el servicio por la imposibilidad de importar, dado que tanto los permisos aduaneros como la posibilidad de girar divisas al exterior les fueron denegados, de acuerdo a la empresa taiwanesa. O, como mínimo, las autorizaciones demoran más de seis meses, según otras fuentes del sector.



Este cierre, que podría parecer una nimiedad para la mayoría, es un problema para quienes utilizan estos productos de manera intensiva, sea para trabajar o jugar. Una placa madre es fundamental para la operación de las computadoras, especialmente las de escritorio. Y una placa de video se usa, además de edición, diseño, etc., para algo tan de moda como minar criptomonedas.



Gigabyte fue una de las empresas afectadas.

"Es la conclusión de un proceso que viene pasando en el país y que cada vez está peor. Si no podés traer los insumos, es imposible prestarle los servicios a los clientes", afirma una voz del sector que prefiere preservar su identidad. "Y ya le pasa a otros, para muchos conseguir un repuesto es misión imposible y esto favorece el sobreprecio y el contrabando". agrega.



Hay más problemas: "En las empresas del sector hardware vienen despidiendo gente porque no se puede importar, ya no te dejan importar ni siquiera con tus propios dólares. Tendríamos que ir a un tipo de cambio blue, pero hacer eso significa blanquear que el dólar vale lo que vale, aunque ya hay muchos precios que están al blue", agrega la citada fuente.



El asuntito de la garantía

En relación con la garantía, y dado que en las redes sociales causó mucha confusión el comunicado de Gigabyte, cabe aclarar que aquellos que tengan algún problema tendrán que ir a reclamar a quien le hayan comprado el hardware y reclamar la garantía personalizada. O sea: todo esto no significa que la garantía no vale, sino que el proceso de reparación que brindaba Gigabyte -que aceleraba mucho los tiempos- por el momento no funciona. Si la situación cambia, esta decisión podría revertirse, dado que la marca seguirá operando en el país, según fuentes del sector.

"La ley dice que la empresa tiene que dar el servicio técnico adecuado. Y, cuando pasa el plazo de garantía, durante el plazo de vida útil de los productos deberían dar soporte de cualquier manera, si no estarían incumpliendo el artículo 2 de la ley 24240", explica Sergio Mohadeb, mejor conocido como Derecho en Zapatillas.



Claro que si la empresa decide irse del país, la cosa se complicaría, porque todas las obligaciones recaería 100% en distribuidores y resellers. Pero, al menos por ahora, este no parecería ser el caso. Por ahora.



Pequeño glosario

RMA: en informática, RMA (Return Merchandise Authorization, en inglés) se refiere a un proceso mediante el cual un cliente solicita y obtiene permiso del proveedor o fabricante para devolver un producto defectuoso o insatisfactorio, generalmente para su reparación, reemplazo o reembolso.

Placa madre: también conocida como placa base o motherboard, es el componente principal de una computadora. Se trata de una placa de circuito impreso que se encarga de conectar todos los componentes del ordenador, como la CPU, la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento y los periféricos, como el teclado, el mouse y los puertos USB.