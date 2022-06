El Banco Macro debuta en la liga de e-sports auspiciando al equipo que dirige el 'Mago' Coria

Con el objetivo de llegar a un nuevo segmento de público joven, que le permita seguir creciendo en el largo plazo, el Banco Macro hizo su debut en el mundo del eSports. Para entrar en este nuevo segmento vertical se convirtió en Main Sponsor de Pampas, el equipo de e-sports liderado por el ex tenista y actual capitán de la delegación argentina para la Copa Davis Guillermo Coria .

" Este año queremos desarrollar nuestro lema de que Argentina piense en grande, piense en Macro, y este apoyo a Pampas es una forma de lograrlo. Queremos buscar un banco que esté cercano a las comunidades ", sintetizó Gustavo Manriquez, Gerente General de Banco Macro durante la presentación oficial.

Si bien el directivo no quiso revelarle a El Cronista la cifra de la partida que el banco está invirtiendo en esta acción, si ofreció un indicio de cuán serio se toman este desembarco en un nuevo tipo de acciones de branding y marketing. "Armamos un equipo dedicado al tema de 10 o 12 personas más los proveedores externos. Y si bien empezamos por este esponsoreo, en los próximos meses iremos sumando diversas promociones, descuentos, premios y beneficios apuntados especialmente a insertarnos en este sector con una propuesta relevante de valor", le dijo a El Cronista. " Pero esta apuesta al segmento gaming no implica dejar de apoyar a los deportes tradicionales ni compromete nuestra presencia en las camisetas de varios equipos de futbol, rúgby y hockey que actualmente auspiciamos ", aclaró.

Mago Coria y Gustavo Manriquez.

La movida del banco argentino en este nuevo nicho se explica por varias razones: Principalmente, hoy Argentina ya es el tercer mercado más importante de eSports de la región, detrás de México y Brasil, tanto a nivel audiencia como profesional. Por otra parte, este segmento ya no son solo adolescentes jugando desde su computadora hogareña sino que en el mundo hay cerca de 2700 millones de jugadores, que durante el 2020 hicieron facturar a esta industria u$s 947 millones y proyecta a crecer hasta los u$s 1600 millones en 2024.

Y esto está atrayendo la atención y esponsoreo de empresas como Mastercard, Burger King, Puma, Movistar, Intel, Microsoft y Adidas, que -justamente- es la compañía responsable de la nueva remera que visten los integrantes del equipo Pampas-Macro.

En el primer paso de este convenio el logo del Macro estará en la camiseta que el equipo usará durante las competencias del 2022 . Macro-Pampas tiene planeado participar en torneos nacionales e internacionales, de juevos como como League of Legends, Valorant, Free Fire, Rainbow y Six Siege.

Según Manriquez, estas acciones les permitirán llegar a nuevos segmentos de público joven. " Creemos que las noticias ligadas a los e-sports son un tema de conversación en la mesa familiar y que, a través de ese camino, podamos llegar mejor a las familias y acercarnos a los hijos de nuestros clientes con el mensaje de nuestra empresa ", asegura y detalla: " Además, en el mediano plazo, estar en este sector también nos permitirá atraer nuevos clientes desde ese público hoy joven, lo que nos facilitará consolidar el crecimiento de la compañía a futuro ".

El directivo culminó la presentación explicando que "estas acciones también son parte de la transformación de los bancos que deben entender los nuevos segmentos de público. Y para poder competir con, por ejemplo, las Fintech deben ir entrando en el mundo digital desde ahora.

Algo similar comentó Guillermo Coria, cofundador de Pampas. " La fusión entre Pampas y Banco Macro, es un hito grande: son dos proyectos nacidos y criados en suelo argentinos, y me parece una gran oportunidad bilateral para acercar a Banco Macro a un ecosistema tan grande como los esports ", detalló y sentenció: " Es también una oportunidad para acercar el gaming al mundo de las finanzas ".

Esta movida se inscribe también en un contexto donde, según se explicó en el evento, "la gente ya no se reúne en lugares físicos, sino en sitios virtuales". Cuando se habla de metaverso, ya existe, los chicos se reúnen en los juegos y desde allí interactúan. Esta unión servirá para elaborar soluciones financieras que se acomoden a la realidad de lo que necesite este flamante consumidor .