Black Friday chino: cómo aprovechar los super descuentos directo de China y a dólar barato

A pesar de que ya terminó el Cyber Monday, e incluso después de una semana de Cyber Week, muchas personas se quedaron con las ganas de aprovechar las promociones para seguir comprando .

Y mientras que el Black Friday está a dos semanas de distancia, la realidad es que la situación económica en Argentina lleva a muchos a desconfiar de cuanto se devaluará el precio para cuando lleguen las promociones del 25 de noviembre .

Con todo esto en mente, a continuación se presenta la solución ideal para quienes quieren seguir gastando su dinero sin tener que esperar a fin de mes: el Día del Soltero o Black Friday chino.

A continuación te contamos todo sobre este especial de promociones, que tiene como protagonistas a las grandes cadenas de e-commerce de China y solamente se realiza durante este 11 de noviembre .

qué es el black friday chino

El Día del Soltero o Guanggun Jie es una festividad que se celebra en China para homenajear el orgullo de estar soltero -al punto de que se eligió el 11 de noviembre por qué el número 1 funciona como representación de una persona sola (11/11)-.

Mientras que en un principio se planteó como un evento universitario, donde estudiantes aprovechaban el día para realizar citas a ciegas y buscar pareja, en el 2012 (y tras el "Día del Soltero del Siglo" en 2011) la empresa Alibaba Group comenzó a ofrecer promociones durante esta festividad.

Desde entonces, se registraron ventas por u$s 5800 millones en 2013, u$s 9300 millones en 2014, u$s 14.300 millones en 2015, u$s 17.800 millones en 2016, u$s 25.400 millones en 2017, u$s 30.800 millones en 2018 y u$s 38.300 millones en 2019 .

BLACK FRIDAY: QUÉ SE PUEDE COMPRAR DESDE AHORA

Para los interesados en comenzar a comprar desde ahora, ya hay varios portales que ofrecen algunas promociones especiales las cuales tienen como objetivo funcionar como día previo de ofertas.

Por ejemplo, en Amazon ya es posible conseguir una gran cantidad de productos -varios de ellos de tecnología- con hasta un 33% de descuento (y con precios especiales para quienes tengan suscripción Amazon Prime).

Por otro lado, en AliExpress se ofrece una tablet con sistema operativo Android con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento con un 50% de descuento y un precio de $ 12.000 aproximadamente.



Otra opción del marketplace chino es una impresora 3D se puede conseguir en AliExpress por un precio de entre $ 26.000 y $ 60.000 (dependiendo del momento donde se compra) , lo que representa un descuento de hasta un 40% aproximadamente.

Además, el marketplace de Alibaba ofrece una serie de descuentos en tecnología que van del 15% al 60% en algunos casos, mientras que se incluyen desde computadoras, drones e impresoras portátiles.

Uno de los más destacados es laptop con procesador i7 y 8GB de RAM que se puede comprar con un 10% de descuento pagando entre $ 14.000 y $ 17.000 dependiendo de la opción que se elija.

CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE APROVECHAR EL BLACK FRIDAY CHINO

Para conseguir aprovechar las ofertas de la mejor manera, la forma más sencilla es aprovechar los servicios de las empresas que gestionan las compras y envíos del exterior hacia la Argentina.

Se trata de empresas especializadas en el manejo de este tipo de productos, es decir, courier autorizados . Aerobox es una de estas empresas que busca facilitar el poder traer al país cualquier producto de los sitios de venta reconocidos internacionalmente.

Esta empresa es de tipo courier, que se ocupa del transporte para empresas como Amazon, eBay, Walmart u otros. Es decir que el usuario puede comprar en cualquier tienda digital del mundo, agrupar todas las compras para pagar un solo envío, y recibirlo en el país sin trámites adicionales .

Al utilizar el servicio Aerobox No hay trámites de AFIP ni de Aduana y hay garantía de envío. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 75%", por lo que llevaría el cambio a un número más barato para la importación.

Actualmente, la empresa tiene una promoción "low cost" que permite traer productos a un precio más barato. Durante toda esta semana hay un 20% de descuento y con el costo del flete reducido y ya incluido. Cabe aclarar que todas las compras tienen entrega asegurada. Esto aplica para todo tipo de productos que no pesen más de 1kg.

Al comprar con Aerobox hasta existe un servicio llamado "compramos por vos" donde un representante de la empresa se encarga de toda la gestión de compra. También hay una calculadora que permite cotizar productos para el envío.