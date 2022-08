La estrategia de Tim Cook para salvar a Apple en el momento más difícil: es revolucionario

Apple surfeó exitosamente el trimestre abril - junio la crisis global producto de la escasez de la cadena de suministros y el cierre de fábricas de China.

Apple lanza nuevos productos: qué cambió para el iPhone y cómo es la nueva Macbook



Sus ingresos crecieron un 2% gracias a las ventas del iPhone y su división de servicios, por lo que pasó de u$s 81.400 millones en 2021 a u$s 83.000 millones en 2022, según señala Financial Times.

Durante el mes de abril, la empresa había advertido que la falta de algunos componentes le ocasionarían una pérdida de alrededor de u$s 8000 millones, sin embargo el jefe de finanzas, Luca Maestri, señaló que ese costo llegó "sólo" a u$s 4000 millones y que en el segundo trimestre el ejercicio mejoraría notablemente.

De todas formas, las ganancias netas por acción para el trimestre no tuvieron el mismo desempeño. Cayeron un 8% por ciento a u$s 1,20, aunque sobre las previsiones de u$s 1,15.

Sale un nuevo iPhone y ahora trae lo que todos pedían



La ganancia neta bajó un 10% a u$s 19.400 millones, por encima de las previsiones de u$s 19.000 millones.

Las acciones de Apple cayeron alrededor de un 13,6 % en este último año y medio, pero se recuperaron un 3% en las últimas semanas.

"Se debe dar crédito al director ejecutivo, Tim Cook, por la forma en que ha dirigido esta empresa durante los últimos años", dijo al FT Paolo Pescatore, analista de PP Foresight.

Las ventas de su iPhone, que representaron el 49% de los ingresos, aumentaron 3% y lograron una marca de u$s 40.700 millones. Según Cook, el trimestre abril - junio vio un número récord de personas que cambiaron a iPhone desde Android.

Desde la empresa, sin embargo, señalaron que la demanda seguirá siendo muy fuerte, pero no podrán satisfacerla con una oferta adecuada.

Maestri señaló que Apple distribuyó más de u$s 28.000 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.

En el rubro servicios digitales, que abarcan iCloud, AppleCare, Apple TV+ y Apple Music, llegaron a u$s 19.600 millones,



Todo indica que Apple podría llegar a lograr ingresos por u$s 100.000 millones por primera en el tercer trimestre del 2022.