El multimillonario Elon Musk ha dado un paso ambicioso con el lanzamiento de XChat, una aplicación de mensajería que promete competir directamente con WhatsApp y otros gigantes de la comunicación instantánea. La nueva app, que se estrenará el 17 de abril de 2026 para usuarios de iOS, llega con chats cifrados, grupos privados, llamadas de audio y video gratuitas y la posibilidad de comunicarse sin necesidad de un número de teléfono. XChat no es una función secundaria dentro de la red social, sino una aplicación autónoma que se centra en la experiencia de mensajería. La compañía propiedad de Musk ha confirmado que la plataforma ya está disponible para reservar en la App Store, con la intención de desplegarla de forma masiva para iPhone y iPad a partir de la próxima semana. Este lanzamiento representa un claro desafío a WhatsApp, que domina el mercado global de mensajería con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales y fuerte arraigo en países como Argentina. XChat se presenta como una suerte de “WhatsApp moderno” con un enfoque en privacidad y archivos ilimitados. La app ofrece cifrado de extremo a extremo, mensajes autodestructibles, edición y eliminación de mensajes, y la posibilidad de enviar “cualquier tipo de archivo” sin las restricciones típicas de otros servicios. Además, permite chats grupales seguros, capaces de sostener conversaciones complejas manteniendo el control sobre quién accede y quién permanece dentro del grupo. Uno de los atractivos centrales es el paquete de llamadas de audio y video gratuitas, que se pueden realizar sin asociar un número telefónico tradicional. Esta característica, que ya impulsó el crecimiento de WhatsApp, ahora se integra en una experiencia vinculada directamente a la cuenta de X, acercando la plataforma a su objetivo de ser una herramienta de comunicación todo‑en‑uno. Elon Musk ha insistido en que XChat está construida sobre una arquitectura completamente nueva, con un enfoque en medidas de seguridad similares a las que se usan en sistemas criptográficos, como el Bitcoin, aunque el énfasis real está en el control de la información entre emisor y receptor. La app incluye funciones como bloqueo de capturas de pantalla, contraseñas de 4 dígitos para proteger chats sensibles y la posibilidad de marcar mensajes como “no leídos” para reforzar la privacidad personal. Hablar de “adiós WhatsApp” puede ser todavía un exceso, sobre todo por la inercia de millones de personas que ya tienen sus contactos, grupos familiares y comunidades escolares y laborales consolidados en la app de Meta. Sin embargo, XChat sí plantea un escenario real de competencia: si la app logra mantener una experiencia fluida, integración con X y una política de datos convincente, podría atraer a usuarios desencantados con la privacidad percibida en otros mensajeros o con planes de migrar hacia plataformas más integradas. XChat, con su enfoque en grupos, llamadas gratuitas y cifrado, podría consolidarse como una alternativa poderosa, pero la verdadera contienda se dará en los primeros meses tras su estreno oficial.